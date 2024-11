Mbappé - Griezmann : L'erreur fatale de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mars 2023, après la retraite internationale d'Hugo Lloris, Didier Deschamps confiait le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Cette décision avait profondément marqué Antoine Griezmann, qui s'attendait à recevoir cette récompense pour service rendu. Selon Kévin Diaz, ce choix a précipité la chute du sélectionneur en équipe de France.

Didier Deschamps payerait-il son choix de nommer Kylian Mbappé capitaine de l’équipe de France ? La théorie a été avancée par Kévin Diaz sur le plateau de l’After Foot sur RMC ce samedi soir. Pour l’ancien joueur, les ennuis ont commencé à partir du moment où Didier Deschamps a exclu Antoine Griezmann de l’équation en mars 2023.

L'erreur de Deschamps est dévoilé

« Didier Deschamps a perdu l'équipe de France au moment où il a choisi Kylian Mbappé comme capitaine. Un entraîneur peut faire des erreurs, sélectionner quelqu'un qu'il n'aurait pas dû etc. Mais il ne faut pas sous-estimer le capitaine de l'équipe de France surtout à ce moment là. Il a cédé à la vox populi, il a cédé à un triplé en finale dont deux penalties et il a cédé au fait qu' Antoine Griezmann n'était pas dans sa meilleure forme en équipe de France » a confié Kévin Diaz sur RMC.

« Il s'est précipité »

Selon le chroniqueur, Antoine Griezmann, qui a récemment pris sa retraite internationale, présentait le profil et la carrière pour occuper ce rôle. « Tu avais un gars qui avait peut-être plus qu'un an et quelques mois pour la prochaine échéance qu'était l'Euro 2024. 18 mois de capitanat pour Antoine Griezmann, il l'avait bien mérité et ensuite, tu aurais évalué avec lui qu'il arrête comme cela a été le cas à la rentrée ou qu'il continue jusqu'à la Coupe du monde 2026. Mais il s'est précipité, a fait un mauvais choix, et ce mauvais choix l'a perdu » a-t-il lâché durant l’After Foot.