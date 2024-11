Mbappé : Une catastrophe à la Neymar l’attend ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé a actuellement du mal à confirmer ce statut au Real Madrid. Mais travaille-t-il assez pour cela ? Ludovic Obraniak s’est penché sur le sujet, évoquant notamment l’exemple de Neymar, à qui on promettait une carrière exceptionnelle et qui n’a pas réussi à atteindre les sommets faute de travail.

Révélé très jeune à Santos puis incroyable au FC Barcelone, Neymar était alors désigné comme le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Problème, le Brésilien n’a par la suite pas réussi à confirmer et voilà qu’il devrait finir sa carrière sans remporter le moindre Ballon d’Or. Voilà ce qui pourrait attendre Kylian Mbappé s’il ne se met pas au travail au Real Madrid.

« Regardez ce que Benzema ou Ronaldo se sont infligés »

En effet, pour So Foot, Ludovic Obraniak a averti Kylian Mbappé sur l’importance du travail, expliquant : « Regardez Lewandowski, ce qu’il s’inflige à 35 balais. Regardez ce que Benzema ou Ronaldo se sont infligés. Bon, Messi a été un travailleur, mais lui, il a été touché par la grâce, donc c’est encore différent ».

« Ceux qui font la différence, ce sont les acharnés »

« Et regardez ceux qui ont décidé de ne pas bosser comme Neymar, voire Ronaldinho qui n’a qu’un seul Ballon d’or. Eden, c’était pareil, il n’était pas hyper assidu là-dessus. Après, c’était assumé chez lui et il ne revendiquait rien, ne se prétendait pas meilleur joueur du monde à vouloir marquer l’histoire comme on peut l’entendre chez d’autres. Quand tu montes en haut de la pyramide et que les talentueux se rejoignent, ceux qui font la différence, ce sont les acharnés », a ajouté Obraniak.