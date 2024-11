Le vrai problème de Mbappé enfin annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’épineux cas Kylian Mbappé en équipe de France suscite toujours autant d’interrogations, d’autant que Didier Deschamps refuse d’apporter une réponse claire sur les véritables raisons de son absence à ce nouveau rassemblement. Daniel Riolo s’est lâché à ce sujet jeudi soir, et évoque même un état « quasi-dépressif » pour l’attaquant du Real Madrid.

Comme ce fut déjà le cas au mois d’octobre, Kylian Mbappé est le grand absent du rassemblement actuel de l’équipe de France, et ce pour des raisons toujours aussi abstraites. Didier Deschamps, très agacé par le sujet, continue de botter en touche au moment d’évoquer l’épineux cas Mbappé, et ce fut une nouvelle fois le cas jeudi soir au micro de TF1 après le match nul entre l’équipe de France et Israël (0-0) au Stade de France.

Malaise Mbappé : Ça fait parler dans le vestiaire des Bleus ! https://t.co/DAIfRpRUYy pic.twitter.com/IJ6bbosvw5 — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

« Tout le monde a le droit à une période compliquée »

« Vous voulez me relancer? Il n'est pas là, donc je vais vous dire ce que j'ai déjà dit. Laissez-le tranquille. J'ai dit ce que j'avais à dire. Des fois c'est bien de ne pas trop en dire. Il n'y a pas de sanction. C'est factuel. Il est dans une situation compliquée, je suis derrière lui. Il passe la période qui n'est pas la plus heureuse de sa carrière. Malgré tout, il avait envie de venir. Je pense que c'est mieux en ce moment pour lui. Tout le monde a le droit d'avoir une période compliquée. Il y a l'aspect physique, l'aspect psychologique aussi. Il y a sans arrêt des interprétations, que je parle ou que je ne parle pas. Donc je fais attention à peser mes mots. Soit je dis quelque chose soit je ne dis rien. Je n'ai pas rien dit mais je ne vais pas rentrer dans des débats », a indiqué Deschamps. Et Daniel Riolo a rebondi aux propos du sélectionneur national.

« Mbappé en état quasi dépressif »

Au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, l’éditorialiste a explique que Mbappé faisait en quelque sorte une dépression du côté du Real Madrid, ce qui expliquerait en partie son absence avec les Bleus : « Deschamps ne sait pas trop quoi dire. Il redit que Mbappé voulait venir et que c’est sa décision. Ça je l’avais expliqué déjà. Et que c’est quelqu’un qui ne va pas bien en ce moment. Oui il est en état quasi dépressif, on le sait », annonce Riolo.