Le Real Madrid met un gros coup de pression à Mbappé

En délicatesse avec son football, Kylian Mbappé se serait entretenu avec avec Carlo Ancelotti et Florentino Perez. L'international français aurait évoqué son niveau et sa place dans le groupe merengue. Et selon les informations de Gilles Verdez, chroniqueur de Cyril Hanouna, l'encadrement du Real Madrid n'aurait pas été tendre avec la star.

L’opération Kylian Mbappé fût-elle une bonne idée ? La question brûle les lèvres de tous les supporters du Real Madrid. Étincelant la saison dernière, le club espagnol est à la peine notamment en Ligue des champions. Et certaines voix ciblent Mbappé, qui peine à trouver sa place dans le onze de Carlo Ancelotti.

Mbappé est la cible des critiques

Son duo avec Vinicius Jr laisse à désirer. Il faut dire que les deux hommes se marchent parfois dessus, alors que Mbappé est censé occuper le poste d’avant-centre. L’ancienne star du PSG donne parfois l’impression d’être en trop dans cette équipe, qui était parvenue à trouver un certain équilibre lors du dernier exercice.

« Il a eu des pressions »

Comme l’a laissé entendre Gilles Verdez, la direction du Real Madrid s’est entretenue avec Mbappé ces derniers jours. Son début de saison n’est pas à la hauteur des attentes. « Il a eu des pressions de l’entraîneur et du président qui lui ont demandé de prendre le leadership dans le vestiaire et d’assumer » a confié le journaliste sur le plateau de TPMP.