Coup de tonnerre, Mbappé sanctionné par Deschamps ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la deuxième fois de suite, Kylian Mbappé était absent du rassemblement de l'équipe de France et n'a donc pas pu affronter Israël et l'Italie pour conclure l'année des Bleus. Officiellement, Didier Deschamps a simplement expliqué que l'attaquant du Real Madrid souhaitait venir, mais qu'il a lui-même pris la décision de ne pas le convoquer. Pour quelle raison ? L'idée d'une sanction n'est pas à exclure.

Les absents ont toujours tort comme le dit l'adage. Et cela s'est encore vérifié avec Kylian Mbappé. S'il est impossible d'affirmer qu'il soit en tort, une chose est sûre, c'est absent qui aura été omniprésent durant toute la trêve internationale puisque Didier Deschamps a plusieurs fois été interrogé sur l'attaquant du Real Madrid et plus précisément sur les raisons d'une absence qui a résonné comme un coup de tonnerre à Clairefontaine puisque l'ancien du PSG était absent d'un rassemblement des Bleus pour la deuxième fois de suite.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Mbappé sanctionné ?

D'ailleurs, Le Parisien n'exclut pas l'idée d'une sanction de Didier Deschamps à l'encontre de son capitaine en réponse aux deux derniers rassemblements. Celui de septembre que Kylian Mbappé a traversé sans grande motivation que ce soit sur le plan sportif ou de la communication, puis celui d'octobre, pour lequel l'ancien joueur du PSG s'est accordé une dispense pour une blessure alors qu'il a disputé les deux matches du Real Madrid.

Deschamps est resté très flou

Toutefois, Didier Deschamps n'a pas officialisé les raisons de son choix. « Kylian voulait venir », avait confié le sélectionneur en conférence de presse, avant d'ajouter que « c’est mieux comme ça, je ne vais pas argumenter ». Aucune explication, et un sentiment d'agacement après les multiples questions autour de Kylian Mbappé. « Je sais que dans la vie, il peut y avoir des gens négatifs, des gens tordus. Mais arrêtez ! (…) Si vous voulez reparler de Kylian, c’est compliqué pour lui, laissez-le tranquille, je suis convaincu qu’il retrouvera la pleine possession de ses moyens », lâchait d'ailleurs Didier Deschamps après la victoire contre l'Italie pour conclure un rassemblement durant lequel Kylian Mbappé aura été au cœur de tous les débats.