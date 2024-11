Mercato - OM : Rabiot a recalé un club historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le destin est parfois malicieux. Sur la pelouse de San Siro dimanche soir, Adrien Rabiot a effectué son match référence sous le maillot de l'équipe de France. Le milieu de terrain de 29 ans a claqué un doublé et s'est rappelé au bon souvenir de l'Italie, lui l'ancien membre de la Juventus qui a failli s'engager avec le Milan AC cet été.

Adrien Rabiot a soigné son retour en Italie. Titularisé par Didier Deschamps ce dimanche soir, le milieu de terrain lui a témoigné de sa confiance en claquant un doublé face à la Squadra Azzurra. De quoi éteindre un San Siro, qui avait sifflé la Marseillaise.

OM : Rabiot retourne en Italie et jubile ! https://t.co/OxRjNaGzCu pic.twitter.com/NQTi2UFKss — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

Rabiot a refusé le Milan AC

Selon les informations de La Provence, Rabiot aurait pu faire de San Siro son terrain de jeu cette saison. Le joueur de 29 ans était scruté par le Milan AC durant l’été. Mais l’OM s’était montré plus convaincant dans ce dossier et avait obtenu une réponse positive de l’ancien Parisien.

Rabiot avait justifié son arrivée

« J’ai adhéré tout de suite, on sait de quoi le coach est capable, le jeu qu’il propose. Ça semble être un vrai beau challenge, avec une équipe jeune et de qualité, avec qui je vais pouvoir remplir les objectifs du club et mes objectifs personnels » avait confié Rabiot au moment de sa signature à l’OM.