OM : Grande annonce pour cet indésirable de De Zerbi

Poussé vers la sortie par Roberto de Zerbi cet été, Samuel Gigot s'est envolé pour l'Italie. Le défenseur central a rejoint Mattéo Guendouzi à la Lazio Rome. Mais plusieurs semaines sont passées, et le joueur recherche toujours sa première titularisation en Serie A. Mais son entraîneur assure qu'il obtiendra sa chance.

En arrivant à l’OM cet été, Roberto de Zerbi a désigné les joueurs qui ne rentraient pas dans ses plans. Samuel Gigot en faisait partie. La sanction est brutale pour le défenseur, capitaine à de nombreuses reprises la saison dernière sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Contraint de quitter l’OM, le joueur a trouvé refuse à la Lazio Rome.

Gigot va enfin lancer son aventure en Italie ?

Mais prêté jusqu’à la fin de la saison, Gigot n’a encore connu aucune titularisation. La faute à une blessure à l’épaule, mais aussi à la concurrence. Alors que le joueur commence à s’impatienter, Marco Baroni lui a envoyé un message.

« Gigot est un joueur fort »

« Gigot est un joueur fort : il a été capitaine de Marseille, il a une grande personnalité. Aujourd'hui, il est en bonne santé et trouvera de plus en plus d'espace sur le terrain. Il peut apporter sa grande contribution à l’équipe, également en termes de personnalité et de présence » a confié Baroni durant l’émission Radio Anch'io Sport sur Rai Radio.