OM : Rabiot rejoint deux Ballons d'Or, c'est historique

Arnaud De Kanel

Titularisé dans l'entrejeu tricolore face à l'Italie dimanche soir, Adrien Rabiot a brillé avec l'équipe de France. Le nouveau milieu de terrain de l'OM a inscrit un doublé de la tête sur deux offrandes de Lucas Digne. Une performance particulière qui lui permet d'entrer dans l'histoire, aussi bien dans celle de son club que de sa sélection.

Soirée de rêve pour Adrien Rabiot. Pour sa 50ème sélection en équipe de France, le joueur de l'OM a inscrit un doublé face à l'Italie, le tout sur la prestigieuse pelouse de San Siro. « Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un match comme ça, qu'on n'avait pas lutté de cette manière tous ensemble, jusqu'à la fin. On avait pour objectif aussi de gagner avec deux buts d'écart, on l'a fait. Mais franchement, l'entraide qu'il y a eue sur ce match, la combativité, l'esprit d'équipe, c'est à souligner. Franchement on a pris du plaisir à jouer ce match. C’était un contexte différent (jeudi). Il y avait surtout une revanche à prendre par rapport au match précédent face à l'Italie, qui était venue gagner chez nous. C'est une belle soirée, j'espère qu'on va continuer à montrer ce visage là, c'est le vrai visage de l'équipe de France », confiait le double buteur du soir au micro de TF1. Avec ce doublé, il rejoint deux anciens Ballons d'Or.

Un doublé de la tête à la Zidane

Adrien Rabiot n'a pas fait parler son soyeux pied gauche pour marquer dimanche soir. En effet, il a profité de deux offrandes de Lucas Digne pour marqué un doublé de la tête lors de ce dernier match de poule de Ligue des Nations. Il succède ainsi à Zinédine Zidane, dernier tricolore à avoir inscrit un doublé de la tête en compétition officielle avec l'équipe de France en finale de la Coupe du monde 1998 face au Brésil. Mais ce n'est pas tout.

Du jamais vu depuis Papin

Avec ces deux réalisations, Adrien Rabiot devient également le premier joueur de l'OM à inscrire un doublé avec l'équipe de France depuis Jean-Pierre Papin contre la Belgique en 1992. Il succède ainsi aux deux Ballons d'Or et termine troisième meilleur buteur des Bleus en 2024 à égalité avec Bradley Barcola et Kylian Mbappé.