Absence de Mbappé : Deschamps a déjà choisi son successeur ?

Didier Deschamps prévoirait de discuter avec Kylian Mbappé avant le prochain rassemblement dans l’optique de se mettre définitivement d’accord avec le champion du monde au sujet de son rôle de capitaine. Si jamais il fallait changer de leader en équipe de France, le sélectionneur devrait trancher entre Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté ainsi qu’Ibrahima Konaté. Le dernier cité pourrait d’ailleurs être la surprise du chef.

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui en équipe de France ces dernières semaines. Et ce, en raison de son absence bien qu’il en soit le capitaine. Après un imbroglio autour de sa forme physique à la cuisse qui avait poussé Didier Deschamps à le laisser au repos en octobre alors qu’il avait quasiment disputé l’intégralité de la rencontre avec le Real Madrid contre le Real Valladolid (2-0).

Tchouméni, Kanté ou Konaté ?

L’équipe de France a donc opéré sans Kylian Mbappé pendant ses deux derniers rassemblements. Aurélien Tchouméni, N’Golo Kanté et Ibrahima Konaté se sont relayés pour le capitanat. Bien que Kanté, apprécié par le staff de Deschamps, ait assuré être prêt à assumer cette responsabilité, le leadership de Tchouaméni et Konaté s’est mieux ressenti au moment pendant les matchs. Ce qui jouerait en défaveur du champion du monde 2018.

Konaté, le capitaine parfait ?

D’ailleurs, Ibrahima Konaté aurait bluffé Didier Deschamps et ses adjoints. L’Équipe avance notamment que le staff des Bleus estimerait que le défenseur de Liverpool de 25 ans aurait le profil idéal pour un jour devenir le capitaine de l’équipe de France. Cependant, il faudrait qu’il parvienne à se faire une place de titulaire indiscutable dans la charnière centrale aux côtés de William Saliba, de Dayot Upamecano ou encore de Wesley Fofana. Pour ce qui est d’Aurélien Tchouaméni, il serait attendu de sa part qu’il retrouve de sa superbe au milieu de terrain au Real Madrid avec des performances plus élevées. D’autant plus qu’un concurrent à son poste en équipe de France se fait de plus en plus présent en la personne de Manu Koné…