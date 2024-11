Deschamps a trouvé son arme secrète, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur en Italie, l’équipe de France a parfaitement terminé l’année 2024. Et pour cette victoire, les Bleus ont pu compter sur une arme secrète inattendue : les coups de pied arrêté. En effet, les trois buts français sont venus du pied de Lucas Digne, impressionnant dans ce domaine. Et ce n’est pas pour déplaire à Didier Deschamps.

Après un nul très frustrant contre Israël (0-0), l'équipe de France s'est rassurée en s'imposant de belle manière en Italie à San Siro (3-1). Les Bleus ont inscrit leurs trois buts sur coups de pied arrêté. Un corner sur la tête d'Adrien Rabiot, un coup franc magistral pour provoquer le CSC de Vicario, et un autre coup franc excentré qui a permis au milieu de terrain de l'OM d'inscrire un doublé. Leur point commun ? Lucas Digne. L'ancien latéral gauche du PSG a effectivement tiré les trois coups de pied arrêté. Une nouvelle arme fatale dont se réjouit Didier Deschamps.

« Je suis content pour les joueurs. On a été très efficaces ce soir. Ils étaient très bien tirés par Lucas Digne et on avait des positionnements très précis avec leur défense et leur gardien qui ne sortait pas vraiment. Un très long moment que l’on n’avait pas marqué sur coup-franc. On a un groupe plus jeune et avec le cap de septembre, j’ai fait ce choix de voir un maximum de joueurs (…) Lucas Digne? S'imposer... il y a une concurrence. Théo Hernandez est un peu moins bien mais Lucas, je lui dis les choses. Ce qu'il fait avec son club, avec nous... Venir s’imposer ici face à une équipe en pleine confiance, c’est très bien. Je leur ai dit que la première place était possible donc chapeau à tout le groupe », a-t-il confié au micro de TF1 avant d’évoquer le bilan global des Bleus en 2024.

« On est demi-finalistes de l’Euro, là, on va chercher la première place. Je sais bien que l’on attend que l’on gagne chaque match 3-0. On bat deux fois la Belgique dans un groupe où il y a l’Italie, la Belgique et nous. On a une équipe jeune où des jeunes joueurs ont besoin de temps de jeu. On a été excellents tactiquement ce soir. Aujourd’hui, tous les joueurs étaient dans la meilleure position. J’avais fait ce choix d’une doublette devant avec Marcus et Kolo pour avoir de la présence dans l’axe centrale parce que les joueurs de couloir italiens nous avaient énormément gênés dans les couloirs. Le match aller nous a servi, les trois offensifs, c’était la base, dans l’équilibre de l’équipe », ajoute Didier Deschamps.