Mercato - PSG : C’est déjà fini pour ce buteur XXL !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant une piste plausible pour le PSG qui est en manque de profil de pur buteur dans son effectif, Viktor Gyökeres s’est confié sur son avenir. Et le numéro 9 suédois du Sporting Lisbonne, en pleine bourre cette saison, ne semble pas disposé à changer d’air pour le moment…

Entre la blessure de Gonçalo Ramos contractée en août dernier et le faible temps de jeu accordé à Randal Kolo Muani, le PSG maque de solutions au poste de buteur cette saison. Marco Asensio et Kang-in Lee dépannent dans ce rôle la plupart du temps, mais cela ne suffit pas pour obtenir des résultats satisfaisants en Ligue des Champions où le PSG semble déjà mal embarqué pour la qualification. Et le nom de Viktor Gyökeres (26 ans), le serial buteur du Sporting Lisbonne (23 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison), a été évoqué pour le club parisien afin de remédier à ce problème.

Gyökeres évoque son avenir

Interrogé sur sa situation personnelle samedi soir après un match avec la Suède, Gyökeres a fait le point sur son avenir en évoquant le départ de son entraîneur Ruben Amorim du côté de Manchester United : « C’est très triste qu’Amorim parte , mais évidemment nous comprenons sa décision. Cela signifiait beaucoup pour moi, car il m’a donné l’opportunité et m’a fait beaucoup grandir. Le suivre à United ? Il a déjà plusieurs attaquants là-bas, donc nous verrons. Mais ce n’est pas quelque chose auquel je pense », indique le buteur du Sporting, sous contrat jusqu’en 2028.

« Pas pressé de déménager »

« Évidemment, je veux jouer toute la saison avec le Sporting et je me sens bien là-bas, donc je ne suis pas pressé de déménager à l’avenir. Nous verrons le moment venu », poursuit Viktor Gyökeres. Le PSG aura donc du mal à le déloger dans l’immédiat pour combler ses manques…