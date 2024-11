Mbappé revient, il va enterrer un joueur du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent des deux derniers rassemblements de l’équipe de France, Kylian Mbappé fera son grand retour en mars prochain lors des prochains rendez-vous des Bleus. Un come-back qui va forcément bouleverser l’équilibre dans le secteur offensif. Randal Kolo Muani pourrait donc être la grande victime du retour de son ancien coéquipier au PSG.

Décevant depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani conserve toutefois la confiance de Didier Deschamps qui l'a encore titularisé lors des deux derniers matches de l'équipe de France contre Israël (0-0) et l'Italie (3-1). Cependant, comme le souligne Harold Marchetti, journaliste du Parisien, le retour de Kylian Mbappé pourrait avoir un impact sur la situation de Randal Kolo Muani qui devrait voir son temps de jeu être une nouvelle fois réduit. Surtout s'il n'inverse pas la tendance avec le PSG.

Kolo Muani poussé sur le banc par le retour de Mbappé ?

« Le Parisien n'est plus dans les petits papiers de Luis Enrique et son temps de jeu est réduit à la portion congrue au PSG. Et même s'il a clamé son intention de ne pas chercher une voie de sortie cet hiver, quitter la capitale serait pour lui la meilleure solution », estime-t-il dans un Questions/réponses organisé sur le site du Parisien, avant d’en rajouter une couche.

«Le retour attendu de Mbappé est de nature à le réduire à un rôle de joker»

« Sur ces deux dernières sorties avec les Bleus, il a montré de la bonne volonté, n’a pas démérité dans son rôle de harcèlement et sa disponibilité mais il a au final peu pesé et surtout n'a pas marqué. Le retour attendu de Mbappé pour les quarts de finale de la Ligue des nations en mars est de nature à le réduire à un rôle de joker, même si à date ni Thuram et pas plus Barcola n'ont été à leur avantage. L'animation offensive est le principal chantier de Deschamps et de son staff pour 2025 », ajoute Harold Marchetti.