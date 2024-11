Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato estival, le PSG a laissé filer Kylian Mbappé qui a décidé de ne pas prolonger son contrat à Paris. Résultat, le Bondynois s'est engagé avec le Real Madrid, laissant un vide que les Parisiens n'ont pas réussi à combler puisque personne n'a été recruté dans ce secteur de jeu. Néanmoins, avec le départ du capitaine des Bleus, Luis Enrique espérait que certains joueurs prennent une autre envergure, à l'image de Gonçalo Ramos.

Le mercato estival du PSG a été marqué par le départ de Kylian Mbappé et le feuilleton de sa succession dont la dénouement aura finalement été frustrant. Et pour cause, le club de la capitale n'a finalement recruté aucun joueur dans le secteur offensif, Luis Enrique ayant décidé de faire confiance à son effectif.

Mercato - PSG : Une folie à 250M€ est annoncée en direct ! https://t.co/3Bhypyw3Jz pic.twitter.com/v3zSVG8imi — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

Après Mbappé, le PSG fait confiance à Ramos

Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, le technicien espagnol avait rapidement rapidement décidé de faire de Gonçalo Ramos son option numéro 1 pour le poste d'avant-centre, déclinant ainsi toutes les options pour recruter un nouveau numéro 9. Luis Enrique pensait qu'avec le départ de Kylian Mbappé, le buteur portugais prendrait une nouvelle dimension au PSG.

Un retour très attendu

Une prédiction qu'il est impossible d'analyser pour une raison bien simple : Gonçalo Ramos n'a disputer que 20 minutes depuis le début de la saison. Le numéro 9 du PSG s'est blessé au Havre dès la première journée, et après trois mois d'absence, son retour est désormais imminent. Un retour très attendu par Luis Enrique qui avait décidé de faire confiance à Gonçalo Ramos en ne réclament aucune recrue à son poste.