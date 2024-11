L’OM a fait capoter un deal avec l’Arabie Saoudite !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Écarté du groupe professionnel et même mis à pied fin juillet, Chancel Mbemba est toujours un joueur de l’OM, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2025. L’international congolais aurait pourtant pu s’en aller en Arabie Saoudite, à Al-Shabab, en fin de mercato estival, mais souhaitait partir libre, quand le club marseillais attendait une indemnité de transfert.

Arrivé en provenance du FC Porto en juillet 2022 et presque indispensable depuis, Chancel Mbemba est désormais persona non grata à l’OM. Comme Samuel Gigot et Jordan Veretout, le club voulait s’en séparer l’été dernier, mais contrairement à eux, partis respectivement à la Lazio et l’OL, le défenseur âgé de 30 ans est toujours à Marseille, où son contrat court jusqu’en juin 2025.

Mercato - OM : Rabiot a recalé un club historique https://t.co/wPKzT28xxJ pic.twitter.com/Uxibb4RMYh — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

Des rapports tendus depuis un moment

Au-delà des envies de l’OM de s’en séparer, l’été de Chancel Mbemba a été marqué par une altercation avec Ali Zarrak fin juillet, qui lui a valu une mise à pied avec retenue sur salaire. Comme indiqué par L'Équipe, les premiers désaccords sont apparus à l’été 2023 et les relations entre l’international congolais (85 sélections) et le club se sont fortement refroidies depuis.

L’OM ne voulait pas le laisser partir libre

Ce qui explique pourquoi Chancel Mbemba n’a voulu faire aucun cadeau à l’OM. Selon L'Équipe, en fin de mercato estival, l’agent Federico Pastorello est arrivé avec une offre d’Al-Shabab, qui proposait un contrat de deux ans intéressant financièrement pour le joueur. Mais ce dernier voulait partir libre, alors que l’OM souhaitait récupérer une indemnité de transfert, compromettant son départ en Arabie Saoudite.