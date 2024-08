F1 : Verstappen a pris une claque, Red Bull s'explique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré sa deuxième place lors de son Grand Prix national dimanche dernier, Max Verstappen a assisté à la victoire tranquille de Lando Norris. Le Britannique s'est imposé avec plus de 22 secondes d'avance, un vrai gouffre. Cette course confirme les difficultés de Red Bull en ce moment puisque le Néerlandais ne s'est plus imposé lors des 5 dernières étapes. Alors que des tensions naissent, l'écurie autrichienne a tenté de donner une explication.

Verstappen déçu

Encore battu pour la cinquième fois d'affilée, une mauvaise série qu'il n'avait plus connue depuis 2020, Max Verstappen semble en vouloir à Red Bull dernièrement. Christian Horner s'est ainsi exprimé après le résultat. « Cela montre que les choses peuvent aller très vite. Nous gagnions des courses avec 20 ou 25 secondes d’avance, et Stefano nous demandait de ralentir dans les cinq premières courses ! Et puis les choses peuvent changer très vite, ce qui veut dire qu’elles peuvent aussi changer dans l’autre sens. Nous savons que nous avons un problème, vous pouvez entendre Max aujourd’hui, il n’a pas senti que la voiture répondait à ce qu’il voulait » a déclaré le patron de l'écurie dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

Un problème d'aileron ?

Relégué à 22 secondes de Lando Norris, Max Verstappen était loin d'être satisfait après son Grand Prix national. En difficulté avec sa voiture, son écurie a tenté de donner une explication. « Il s’agit plus de savoir où les autres ont trouvé de la performance. Je pense que l’aileron avant est la clé pour savoir comment ils en ont trouvé. Je pense que la façon dont les ailerons avant sont utilisés est très différente. Si vous regardez l’angle des ailerons avant de McLaren et de Mercedes, ils sont très, très différents. Ils sont très différents du reste de la grille » poursuit Horner.