F1 - GP d’Italie : Gasly annonce du lourd «à domicile» !

Après un Grand Prix des Pays-Bas réussi, Pierre Gasly a hâte de se frotter à l’Autodrome national de Monza ce week-end. Le Grand Prix d’Italie reste très spécial aux yeux du Français qui y a signé sa seule et magique victoire en carrière il y a quatre ans désormais. Avant d’entamer ce week-end si particulier à ses yeux, le pilote Alpine s’est livré sur cette course.

La semaine passée, Pierre Gasly a été l’un des seuls motifs de satisfaction pour Alpine du côté de Zandvoort. Auteur d’une très belle séance de qualifications, le Français s’est classé 9ème du Grand Prix des Pays-Bas, inscrivant ainsi deux précieux points pour son équipe. Avant de se frotter à l’Autodrome de Monza, le Normand s’est livré sur son approche d’une course, spéciale à ses yeux à bien des égards. Car pour rappel, Pierre Gasly avait remporté une belle victoire en 2020 à Monza, la seule à son palmarès à ce jour.

« C’est un peu comme une manche à domicile pour moi ! »

« Ce sera toujours une course à part pour moi après y avoir signé ma première victoire en F1 il y a quelques années, mais aussi parce que c’est un peu comme une manche à domicile pour moi ! Je vis à Milan, donc je peux dormir dans mon propre lit chaque nuit », a ainsi confié le Français dans des propos rapportés par F1Only.

« Le circuit est extrêmement plaisant et tous les pilotes aiment Monza »

« Le circuit est extrêmement plaisant et tous les pilotes aiment Monza », poursuit Pierre Gasly. « J’adore son caractère rapide. Il y a eu de petits changements sur le tracé, que nous prendrons le temps de comprendre et d’analyser. Nous avons prouvé cette saison que nous pouvons prendre les bonnes décisions et nous avons fait de beaux progrès sur notre rythme en général ».