F1 : Bonne nouvelle pour Alpine, Gasly jubile !

Auteur d’une très bonne séance de qualifications ce samedi, Pierre Gasly a terminé neuvième de ce Grand Prix des Pays-Bas. Le pilote Alpine a très bien géré sa course, et aurait même pu faire bien mieux sans un arrêt au stand plutôt manqué. Après avoir obtenu deux précieux points pour son écurie, le Normand est revenu avec le sourire sur sa prestation du jour.

Ce Grand Prix des Pays-Bas aura tenu toutes ses promesses. Du côté d’Alpine, deux scénarios bien différents pour Pierre Gasly et Esteban Ocon. Le Normand a réussi à terminer à une belle neuvième place, ce qui lui a permis d’inscrire deux précieux points pour son écurie.

« Ça nous a mis en bonne position pour bien gérer la course et les pneus »

« Ça fait plaisir de reprendre avec une belle course, on a vraiment fait tout ce qu’il fallait », a réagi Pierre Gasly dans des propos rapportés par Next-Gen Auto. « J’ai pris un très bon départ, généralement à l’extérieur si on a la place on peut garder de la vitesse, et j’ai réussi à trouver l’espace qu’il fallait. Ça nous a mis en bonne position pour bien gérer la course et les pneus, je me suis battu avec Fernando, Lewis et Carlos tout au long de la course, c’était très amusant. Je me suis bien amusé et c’est un très bon feeling ».

« J’ai pris des risques, et toute la course j’arrivais très bien dans ce premier virage, à freiner très tard »

Le Français a également connu une petite frayeur au milieu du peloton en fin de course : « C’était très chaud, je n’ai pas compris ce que faisait Magnussen, s’il essayait de ralentir pour Hülkenberg, car il était très lent dans le 12 et a relâché dans un virage à fond. Donc je pense qu’il avait des tactiques, et Fernando est revenu. Mais je devais passer Albon donc j’ai pris des risques, et toute la course j’arrivais très bien dans ce premier virage, à freiner très tard, à garder de la vitesse et passer plusieurs voitures. Donc ça fait deux points et il va falloir réussir à être constant ».