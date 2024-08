F1 - GP des Pays-Bas : Gasly annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si Esteban Ocon a été éliminé dès la Q1 ce samedi après-midi lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, Pierre Gasly a quant à lui accédé à la Q3. Une superbe prestation pour le Normand, qui s’élancera depuis la dixième place ce dimanche à Zandvoort (15h). Gasly s’est d’ailleurs dit très satisfait de cette séance.

Ce samedi avait lieu les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas. Si le fait majeur de la journée reste la défaite à domicile de Max Verstappen face à Lando Norris, d’autres pilotes se sont fait remarquer pour des raisons positives. C’est notamment le cas de Pierre Gasly. Clairement sur la pente ascendante depuis plusieurs courses, le pilote normand a réussi à placer Alpine en Q3.

Belle performance de Gasly en qualifications

Pourtant, ces qualifications n’avaient pas du tout bien démarré pour l’écurie française, avec l’élimination dès la Q1 d’Esteban Ocon. Ce dernier a notamment pesté contre la monoplace, mais cela n’a pas empêché Gasly de réaliser une très belle performance. Le Français s’élancera depuis la dixième position sur la grille ce dimanche à Zandvoort, et aura une nouvelle occasion de marquer des points, lui qui en inscrit 6 cette saison.

« J’ai réussi à faire de bons tours aux moments où il le fallait »

Alors qu’Alpine rencontre de grosses difficultés cette saison, cette performance de Pierre Gasly aux Pays-Bas sonne comme un motif d’espoir pour l’écurie basée à Enstone. Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, Pierre Gasly est revenu sur cette belle dixième place obtenue : « Je suis vraiment satisfait, hier a été une journée compliquée, le ressenti n’était pas très bon, on savait que passer en Q2 serait très chaud avant la qualif. On s’est concentrés sur nous-mêmes, faire de bons tours de sortie, ne pas trop en faire. J’ai réussi à faire de bons tours aux moments où il le fallait. On arrive à passer en Q3 devant une Ferrari et une Mercedes. C’était le mieux à faire avec la voiture, et le prochain défi sera de marquer des points demain ».