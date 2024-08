F1 : Un pilote se crashe, Mercedes applaudit !

Jean de Teyssière

Le seizième Grand Prix de l’année se déroulera à Monza, en Italie. Ce vendredi avaient lieu les premières séances d’essais libres et Mercedes a choisi de lancer Kimi Antonelli, . Mais le jeune grand espoir italien s’est crashé au bout de 10 minutes, mais cela n’empêche pas Mercedes d’être content des choses entrevues.

Le Grand Prix d’Italie pourrait permettre à Red Bull de renouer avec la victoire. Cela cinq courses de suite que l’écurie autrichienne n’arrive pas à gagner. Pendant ce temps, des écuries pointent le bout de leur nez comme Mercedes, qui a d’ailleurs lancé un jeune pilote.

«C’est très difficile à gérer»

Dans des propos rapportés par Motorsport, Toto Wolff évoque les premiers pas difficiles de Kimi Antonelli chez Mercedes : « C'est l'équipe qui prend la décision d'engager un pilote et de le mettre en EL1, et nous sommes pleinement conscients de cette décision, de ce qui peut se passer, de ce à quoi on peut s'attendre et de la gestion de ces attentes. Clairement, ici, avec tout ce qui s'accumule autour de lui à Monza, c'est très difficile à gérer. Est-ce la raison pour laquelle il s'est mis dans le mur ? Peut-être. Je pense qu'un grand pilote doit se remettre de ce genre de choses, gérer la pression, mais ce n'est pas un week-end facile pour lui. Il court encore en F2, il y a tout ce qui se passe autour à Monza, c'est un gamin italien qui suscite de l'excitation, et c'est sa première fois dans une Mercedes. Ce doit être un lourd fardeau, mais s'il veut être champion un jour, il doit faire avec ça et je n'ai aucun doute qu'il le fera. C'est un rookie, il est très jeune, et nous sommes prêts à investir pour son avenir. Ces moments-là arrivent, il y en aura d'autres l'année prochaine, mais il y aura aussi beaucoup de moments forts. »

«Il y a de la performance»

« Je pense que les circonstances sont coupables. On est scrutés parce que tout ça se passe à Monza, il n'y a pas eu de pilote italien dans une écurie de pointe depuis longtemps, et ça peut faire beaucoup pour un jeune de 18 ans. Pour lui, le sentiment est certainement terrible, mais ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a de la performance, souligne Wolff, et nous l'avons même observé dans les quelques tours qu'il a réalisés, mais la voiture n'a pas pu supporter ce qu'il a fait. Nous avons plus de mal à le ralentir qu'à le faire aller plus vite, et ce que nous avons vu en un tour et demi est tout simplement stupéfiant. L'essentiel est qu'il aille bien car un choc à 45 g, c'est beaucoup. La deuxième priorité est que la voiture soit prête pour George afin que le programme n'en souffre pas trop. Avant tout, il a présenté ses excuses, et c'est ce qu'il faut faire quand on ramène la voiture comme une boîte de Lego tombée par terre. Il a dit qu'il avait senti une grande confiance dans la voiture. Je pense qu'il s'est fait surprendre, tout le monde a souffert de la température, surtout à l'arrière vers Ascari avec ces vitesses, et c'est pour ça qu'il a perdu l'arrière. »