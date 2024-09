F1 : Verstappen battu, McLaren n'en revient pas

Jean de Teyssière

Décidément, l’année 2024 pourrait être l’année de McLaren et Lando Norris ! Vainqueur aux Pays-Bas, McLaren a signé la pole position ce samedi à Monza. Une deuxième victoire consécutive est à portée de tir de Lando Norris, qui avoue avoir été surpris de cette victoire, devant Red Bull, Ferrari ou encore Mercedes.

Ce dimanche aura lieu le 16ème Grand Prix de la saison. Monza accueille le Grand Prix d'Italie et c'est les McLaren qui partiront de la première ligne, avec Lando Norris en pole position. McLaren peut se rapprocher encore plus de Red Bull au classement des constructeur et pourquoi pas les dépasser.

«C'est une surprise mais c'est génial»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Lando Norris évoque cette magnifique pole position décrochée : « C’est incroyable d’être en pole. Avoir les deux voitures première et deuxième quand le peloton est si serré est une surprise, mais c’est génial. L’équipe a fait un travail incroyable. Mon tour n’était pas incroyable, le premier était très bon en Q3 mais pas le deuxième. Comme on l’a vu tout le week-end, c’est très serré, il y a beaucoup de bons pilotes derrière et je n’attends pas une course facile demain. Il y a beaucoup d’inconnues avec les pneus, l’asphalte et la dégradation. Ce sont des points d’interrogation mais je suis sûr que ce sera passionnant. Le premier tour de Q3 était bon, le deuxième n’était pas suffisant, comme je l’ai déjà trop dit cette année. »

«Une belle performance pour l'équipe»

« Mais c’est une belle performance pour l’équipe, le peloton est très serré et il n’y avait aucune garantie de verrouiller la première ligne, donc c’est un effort incroyable, poursuit Norris. Débuter plus à l’avant que la semaine dernière est positif par rapport à la semaine dernière, et partir deuxième n’est pas le pire ici car la ligne droite est longue jusqu’au premier virage. Mais les pneus sont différents de ce qu’ils étaient à Monza, et avec un peloton si serré, ce sera intéressant. »