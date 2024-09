F1 : Mercedes annonce la couleur au successeur de Lewis Hamilton

Pierrick Levallet

L’histoire entre Lewis Hamilton et Mercedes prendra fin à l’issue de la saison 2024 de F1. Le septuple champion du monde rejoindra Ferrari et sera remplacé par Kimi Antonelli au sein de l’écurie allemande. Toto Wolff se veut d’ailleurs assez optimiste pour le pilote de 18 ans, même s’il ne le voit pas surclasser George Russell d’entrée.

La saison 2024 de F1 sera donc la dernière de Lewis Hamilton au volant d’une Mercedes. Le septuple champion du monde rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari. L’écurie allemande, elle, a décidé de faire confiance à Kimi Antonelli pour succéder au Britannique. La nouvelle a d’ailleurs été annoncée à Monza pendant le Grand Prix d’Italie.

Mercedes annonce Antonelli comme successeur d’Hamilton

« Notre équipe de pilotes 2025 combine l'expérience, le talent, la jeunesse et la vitesse pure. Nous sommes ravis de ce que George et Kimi apportent à l'équipe, à la fois en tant que pilotes individuels et en tant que partenaires. Notre nouvelle équipe est parfaite pour ouvrir le prochain chapitre de notre histoire. Il témoigne également de la force de notre programme junior et de notre confiance dans les talents locaux. George a prouvé qu'il était l'un des meilleurs pilotes au monde. Il est non seulement rapide, constant et déterminé, mais il est également devenu un leader solide au sein de l'équipe. Kimi a toujours fait preuve du talent et de la vitesse nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau de notre sport » s’est notamment réjoui Toto Wolff dans le communiqué publié par Mercedes.

«Il a le talent, l’intelligence, la capacité, tout ce qu’il faut pour bien faire»

Le patron de l’écurie allemande se veut plutôt optimiste concernant les qualités de Kimi Antonelli, même s’il ne le voit pas surclasser George Russell dès sa première année en F1. « On ne sait si quelqu’un est prêt pour la F1 qu’en le jetant dans l’eau froide. Je pense que Kimi est prêt. Nous faisons tout notre possible pour lui donner des journées d’essais. Mais nous ne sommes pas assis avec lui dans la voiture. Il doit le faire. Il a le talent, l’intelligence, la capacité, tout ce qu’il faut pour bien faire. Et nous devons lui offrir un environnement dans lequel il peut apprendre et se développer. Il faut laisser du temps aux jeunes pilotes. George [Russell] est un pilote formidable, l’un des meilleurs. On ne peut pas s’attendre à ce qu’un jeune de 18 ans soit au volant et le surpasse. Cela n’arrivera pas, c’est impossible » a lancé Toto Wolff dans un entretien accordé à BBC Sport et dans des propos rapportés par F1 Only.