F1 : Il snobe Ferrari, Hamilton et Leclerc réagissent

Grand nom du paddock de la Formule 1, Adrian Newey va poursuivre sa carrière la saison prochaine chez Aston Martin, après avoir officié chez Red Bull précédemment. Le célèbre ingénieur travaillera donc aux côtés de Fernando Alonso, lui qui aurait également pu suivre Lewis Hamilton chez Ferrari. Newey en a décidé autrement. Pas de quoi toutefois déprimé les pilotes de la Scuderia.

Fernando Alonso plutôt que Lewis Hamilton, Aston Martin plutôt que Ferrari. Adrian Newey a tranché pour son avenir et il a donc décidé de s’engager avec Aston Martin. « Après quelques mois de pause, j’ai décidé que je voulais rester en Formule 1, et oui, Ferrari était l’une des considérations. Je n’ai jamais caché le fait que je voulais travailler avec Fernando et avec Lewis », expliquait-il à propos de son choix.

Hamilton n’est pas « frustré »

Après Lewis Hamilton, Ferrari aurait pu réaliser un autre gros coup avec la signature d’Adrian Newey. Néanmoins, comme expliqué par le pilote britannique, rapporté par NextGen Auto, cette décision de signer chez Aston Martin plutôt qu’à la Scuderia ne le frustre pas pour autant : « Adrian a une telle histoire, un tel palmarès et il a fait un travail extraordinaire tout au long de sa carrière en s’engageant avec les équipes et avec les connaissances qu’il possède, et je pense qu’il serait un ajout extraordinaire. Je pense qu’ils ont déjà une grande équipe. Ils font déjà d’énormes progrès, des avancées. Leur voiture est plus rapide cette année. Mais oui, ce serait un privilège de travailler avec lui. Si je devais faire une liste des personnes avec lesquelles j’aimerais travailler, il serait absolument en tête de liste. Frustré qu'il aille chez Aston Martin ? Honnêtement, non. J’ai l’impression que, même si j’ai déjà dit que ce serait un honneur de travailler avec Adrian, j’ai eu le privilège de travailler avec deux équipes championnes qui n’avaient pas Adrian ».

« Disons que je ne suis pas déçu »

Même constat chez Charles Leclerc. « Disons que je ne suis pas déçu. Je serais déçu si nous n’avions pas essayé, ou si nous n’avions pas parlé avec Adrian. Nous avons parlé avec Adrian. Au final, il a fait son choix et je respecte totalement sa décision d’aller ailleurs. Chez Ferrari, nous avons toujours accordé plus d’importance au groupe qu’à un seul individu. Bien sûr, Adrian Newey est Adrian Newey et il est incroyable pour tout ce qu’il a accompli. Mais nous avons des individus incroyables chez Ferrari. Je crois au groupe. Je suis sûr que nous avons le bon groupe pour revenir au sommet. Mais, encore une fois, je respecte la décision d’Adrian. Il travaillera aux côtés de l’un de ses pilotes préférés, Fernando Alonso. Je lui souhaite le meilleur, mais j’espère que Ferrari sortira vainqueur. Encore une fois, nous avons un groupe extraordinaire et je n’ai aucun doute sur le fait qu’à l’avenir, nous aurons une équipe extrêmement forte. Je suis très heureux de notre structure. Je lui souhaite le meilleur, mais j’espère que Ferrari sortira vainqueur. Encore une fois, nous avons un groupe extraordinaire et je n’ai aucun doute sur le fait qu’à l’avenir, nous aurons une équipe extrêmement forte. Je suis très heureux de notre structure », a expliqué le Monégasque.