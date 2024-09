Transferts : Le projet XXL du PSG sauvé par Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Ils sont quatre à avoir déposé leurs valises au Paris Saint-Germain. Désiré Doué (19 ans) a fermé la marche après João Neves (19 ans), Willian Pacho (22 ans) et Matvey Safonov (25 ans). Pour ce qui est du transfert de Doué qui a tant fait jubiler Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG en devrait une belle à Luis Enrique.

Désiré Doué (19 ans) a été la quatrième et ultime recrue estivale du PSG. L’international espoir français, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, s’inscrit dans une nouvelle politique sportivement publiquement annoncée et lancée par Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022 au Parisien : recruter français et jeune pour développer le club du Paris Saint-Germain à l’avenir.

«Nous continuons à construire au Paris Saint-Germain une incroyable équipe de jeunes joueurs talentueux»

Le 17 août dernier, le PSG officialisait la venue de Désiré Doué au Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines contre un chèque de 60M€ en incluant les divers bonus convenus avec le Stade Rennais pour les cinq prochaines saisons. Dans le communiqué publié par le Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Khelaïfi ne boudait pas on plaisir. « Le Paris Saint-Germain est ravi d'accueillir Désiré Doué au sein de sa famille. Désiré est l'une des jeunes stars les plus excitantes de France et d'Europe, avec une grande envie de réussir au plus haut niveau avec le PSG ». Au passage, le patron du PSG vantait la construction d’un effectif sous le signe de la jeunesse, philosophie prônée par la direction comme l’attestent les venues de João Neves (19 ans) ou encore Willian Pacho (22 ans). « Nous continuons à construire au Paris Saint-Germain une incroyable équipe de jeunes joueurs talentueux à tous les postes avec le principe collectif au cœur de tout ce que nous faisons ».

«Je pense que c'est un coach qui pourra m'apporter beaucoup de choses»

Néanmoins, le transfert de Désiré Doué au PSG a été d’autant plus facilité par la présence de Luis Enrique à la tête de l’effectif. C’est en effet sa soif d’apprendre aux côtés de l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui l’a conforté dans son choix de venir au PSG et non au Bayern Munich notamment. « J’ai pu échanger avec lui oui. C'est quelqu'un d’enthousiaste, et on voit qu'il est sûr de lui et qui sait où il veut aller. On connaît très bien ce coach. C'est un très grand nom dans le football. Il a été joueur, mais c'est surtout un très grand coach qui a un CV impressionnant. Aujourd'hui, il est au Paris Saint-Germain et je pense que c'est un coach qui pourra m'apporter beaucoup de choses, Autant sur le plan humain qu'en tant que footballeur aussi. Donc je suis très heureux ».