Mercato : Le PSG a dégainé «une offre qu’on ne peut pas refuser» !

Axel Cornic

Dès juillet 2023, les premières indiscrétions autour du départ de Kylian Mbappé ont fait surface et le Paris Saint-Germain a souhaité prendre les devants. Selon nos informations Victor Osimhen a notamment été approché, mais finalement l’inflexibilité du Napoli a empêché toute négociation et un an après les Parisiens ont d’autres projets.

C’est un feuilleton qui va encore faire couler beaucoup d’encre. Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de la planète football, Victor Osimhen a été contraint d’accepter un prêt à Galatasaray au bout du suspense. Un choix par défaut, puisqu’il risquait de ne pas joueur au moins jusqu’en janvier du côté du Napoli.

Il l’affirme, le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Mbappé https://t.co/DNVolSqNfI pic.twitter.com/hKq5IuacdL — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

Osimhen et le PSG, une occasion ratée ?

Les langues commencent à se délier depuis l’officialisation du prêt de l’international nigérian et c’est notamment le cas avec Mauro Meluso, qui ces derniers jours a plusieurs fois parlé d’un énorme gâchis. « Je suis arrivé à la mi-juillet (2023), il y avait déjà eu une offre très élevée de l'une des meilleures équipes d'Europe. Une offre qu’on ne peut pas refuser, mais le président De Laurentiis l’a rejetée » a expliqué celui qui a été directeur sportif du Napoli de juillet 2023 à mais 2024, au micro de Radio Kiss Kiss Napoli.

« Une offre pharaonique a été refusée ce qui, à mon avis a été une erreur »

« L'équipe en question était le Paris Saint-Germain, une offre pharaonique a été refusée ce qui, à mon avis a été une erreur » a révélé Meluso. « Une erreur dictée par trop d'amour, trop de passion de la part du propriétaire De Laurentiis. Ensuite, à mon arrivée, les discussions pour la prolongation ont commencé. Un mauvais choix, car aujourd'hui tu te retrouves avec un problème ». A noter que si Victor Osimhen était bel et bien un objectif pour le PSG lors du mercato estival 2023, nous vous avons révélé sur le10sport.com que ce n’était pas le cas récemment.