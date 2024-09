Equipe de France : Deschamps répond à ses détracteurs !

Axel Cornic

Voilà plusieurs déjà que le jeu de l’équipe de France pose problèmes à certains et les débats à ce sujet sont devenu un véritable serpent de mer. Comme à chaque rassemblement des Bleus il a refait surface et Didier Deschamps a dû répondre aux questions ce jeudi, en conférence de presse.

Après un Euro mitigé, les Bleus sont de retour pour la Ligue des Nations. Deux matchs au programme face à l’Italie puis la Belgique, en commençant par le premier ce vendredi, sur la pelouse du Parc des Princes. Mais quelle équipe de France va-t-on voir ?

Malaise en équipe de France, Mbappé recadré en interne ? https://t.co/PFwqqYjjf3 pic.twitter.com/R6oVGKP0oe — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

« Je ne vais pas m'étaler sur notre manque d'efficacité »

Car la grogne se fait de plus en plus forte au fil des saisons, avec des nombreux observateurs et supporters qui réclament un jeu plus ambitieux de la part d'une des équipes les plus réputées de la planète. Mais cela ne semble pas vraiment déranger Didier Deschamps. « On est toujours dans la même logique de faire en sorte d'être le plus dangereux pour l'adversaire, de se créer des occasions pour marquer. Je ne vais pas m'étaler sur notre manque d'efficacité qui nous a pénalisés à l'Euro, même si on a atteint les demi-finales » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France.

« Il y a toujours eu des critiques, ça fait partie de ma vie et celle des joueurs »

« Peu importe les joueurs qui commenceront demain ou lundi, l'objectif sera d'avoir le meilleur résultat, de concerner le maximum de joueurs » a précisé Deschamps, présent en conférence de presse ce jeudi. « On a toujours la même ambition. Critiques, pas critiques... il y a toujours eu des critiques, ça fait partie de ma vie et celle des joueurs ». Egalement présent lors de cette conférence de presse, Kylian Mbappé a été interrogé sur le même sujet et a notamment répondu : « ce que pensent les gens c'est le cadet de mes soucis ».