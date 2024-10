OM : Le coup de fil qui a évité un drame !

Thomas Bourseau

Avant d’être le patron de la LFP, Vincent Labrune a un temps officié en tant que président de l’OM. Afin d’éviter que le club phocéen fasse faillite, il a forcé le destin pour que Florian Thauvin signe à Newcastle. Des méthodes qui n’ont pas plu à l’intéressé qui raconte avoir été à deux dougts de se battre avec Labrune.

Au cours du mercato estival de 2015, l’OM a témoigné des départs de Dimitri Payet pour West Ham et de Florian Thauvin à Newcastle. Pour ce qui est du dernier cité, ce n’était clairement pas sa volonté première, mais le président de l’époque, Vincent Labrune, l’a mis dos au mur.

«Je regarde tous les matchs» : Ce champion du monde raffole de l’OM ! https://t.co/ddiSVCA4R6 pic.twitter.com/MDkTY3E3Nh — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

«Il me dit : “Il y a le jet-privé qui est là.”»

Sur la chaîne Twitch du streamer Zack Nani, Florian Thauvin a raconté les coulisses de son départ pour l’Angleterre. « Il me dit : ”Flo écoute, il faut que tu partes. Si tu pars pas, le club va déposer le bilan.” Là, je commence à culpabiliser de ouf. Je lui dis non. Le lendemain, il m’appelle, il me dit : “Il y a le jet-privé qui est là.” ».

«Vincent me rappelle 15 minutes après, il me dit : “Flo, excuse moi, je suis parti trop loin.”»

Lors de sa discussion avec Zack Nani pour le programme Zack en Roue Libre, Florian Thauvin a expliqué qu’une bagarre avec Vincent Labrune était à deux doigts d’arriver. « Je m'embrouille avec Vincent Labrune, on s’aimait vraiment, mais on s'embrouille à un point où au téléphone on se donne un rendez-vous pour se taper. On est tellement parti loin qu’on voulait faire un tête. On raccroche, prêt à monter dans la voiture, ma femme me dit : “Calme toi, arrête.” Vincent me rappelle 15 minutes après, il me dit : “Flo, excuse moi, je suis parti trop loin.” Je lui dit : “Moi aussi”, bref, ça se calme ». Cet appel téléphonique de l’actuel président de la LFP a donc évité une catastrophe à l'OM.