«Je regarde tous les matchs» : Ce champion du monde raffole de l’OM !

Thomas Bourseau

Florian Thauvin a vécu l’épopée en Ligue Europa de l’OM en 2017/2018 et a marqué les esprits par moments à l’Olympique de Marseille qu’il tient en très haute estime. D’ailleurs, alors qu’il n’est contractuellement plus lié au club phocéen depuis l’été 2021, le champion du monde français n’en oublie clairement pas l’OM pour autant comme il l’a avoué à Zack Nani.

Florian Thauvin a adoré ses deux passages à l’OM (2013 - 2021 avec un break à Newcastle entre 2015 et 2016). Néanmoins, le champion du monde tricolore couronné en Russie avec l’équipe de France le sait pertinemment, la vie d’un joueur de l’Olympique de Marseille n’est clairement pas de tout repos. En interview pour la Gazzetta dello sport, l’ailier de l’Udinese a récemment vidé son sac à ce sujet. « Pour moi, Marseille est le plus grand et le plus beau club de France, mais y jouer est difficile, car il y a tellement de passion autour de lui, une passion qu'on ne voit pas partout ».

« C'est difficile d'être un joueur de l'OM»

« La ville "vit" l'équipe, s'identifie à elle jusqu'à ne faire qu'un avec elle. Et quand il y a autant de passion et qu'on ne gagne pas, c'est difficile d'être un joueur de l'OM ». Pour autant, Florian Thauvin porte toujours l’OM dans son cœur même plus de trois ans après son départ. Il a déjà, par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux, montré qu’il suit les matchs de l’Olympique de Marseille, mais pas seulement de temps à autre ou lorsqu’il a du temps à tuer.

Florian Thauvin fait un aveu à Zack Nani

Présent sur la chaîne Twitch de Zack Nani pour l’émission Zack en Roue Libre, Florian Thauvin a répondu du tac au tac à la question du streamer. « Tu regardes encore les matchs ? (Il coupe) Tous les matchs (rires) ! ». Reste à savoir si, alors que son contrat prendra fin le 30 juin prochain à l’Udinese, Thauvin pourrait faire son grand retour à l’Orange Vélodrome.