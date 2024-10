Rabiot : L’annonce de l’OM qui va en faire jubiler plus d’un !

Thomas Bourseau

Entre Adrien Rabiot et l’OM, l’histoire a officiellement débuté sur les terrains le 29 septembre dernier avec une défaite à Strasbourg (1-0). Dimanche, la douzième recrue estivale marseillaise sera titularisée pour la première fois. Roberto De Zerbi a dressé un portrait flatteur à son sujet.

Adrien Rabiot (29 ans) était sans club depuis le 30 juin dernier et l’expiration de son contrat à la Juventus. Tout l’été, le nom de l’international français a fait l’objet de rumeurs de transfert qui n’ont finalement rien donné. A la mi-septembre, deux semaines après la clôture du mercato, Rabiot a déposé ses valises à Marseille en signant un contrat de deux ans.

Mercato - OM : Thauvin dénonce le responsable de son départ ! https://t.co/a3D25vWEU0 pic.twitter.com/4Xf0QT9BHU — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

Rabiot, le «joueur de valeur absolue» sera titulaire à Montpellier !

Après deux entrées en jeu face à Strasbourg et Angers (0-1 et 1-1), Adrien Rabiot va être titularisé dimanche soir lors du déplacement de l’OM à la Mosson pour l’ultime match de la 8ème journée de Ligue 1 comme annoncé par Roberto De Zerbi en conférence de presse. « Je suis très content de lui, il est venu ici avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un joueur de valeur absolue, de premier niveau ».

«Il fait partie des joueurs comme Hojbjerg ou Greenwood»

Par le biais de propos rapportés par Le Phocéen, l’entraîneur de l’OM s’est totalement enflammé pour la recrue estivale XXL que représente Adrien Rabiot qui entre dans la même catégorie que Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg à ses yeux. « Il a retrouvé sa forme, il est humble et au service de l'équipe. Il peut faire la différence, on connaît sa valeur. On est heureux de l'avoir ici, maintenant il doit se mettre dans les mêmes conditions, il fait partie des joueurs comme Hojbjerg ou Greenwood ».