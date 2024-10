Vente OM - McCourt : Le verdict est annoncé pour l’Arabie Saoudite ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il est question d'une possible vente de l'OM à des investisseurs saoudiens depuis maintenant plusieurs mois, Pablo Longoria a évoqué l'investissement de l'actuel propriétaire, Frank McCourt, dans le projet en cours. Et le président de l'OM semble clairement indiquer qu'aucune vente n'est au programme de la part de son patron.

Une question revient en boucle depuis maintenant plusieurs mois au moment d'évoquer l'actualité de l'OM : le club phocéen va-t-il prochainement être vendu ? Certaines sources, dont le journaliste Thibaud Vézirian, affirment avec force qu'un deal a déjà été acté depuis un moment avec des investisseurs venus d'Arabie Saoudite, qui permettraient donc d'amener une toute nouvelle puissance financière à l'OM. Mais en attendant, l'Américain Frank McCourt reste propriétaire, et Pablo Longoria a fait une annonce assez claire sur son avenir.

« Bâtir quelque chose sur la durée »

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE, le président de l'OM a évoqué sa situation actuelle au club, et celle de McCourt : « Mon faux départ de l’OM ? Il y a des choses importantes. D'un côté, les limites que tu dresses en tant que personne, d'un autre, je représente quelque chose de bien plus grand que moi-même : l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas là en tant que Pablo Longoria, né à Oviedo, entouré de mes amis. Je suis ici, je siège ici (il tape du plat de la main sur la table) parce que je représente le club. Et puis, il y a la confiance du propriétaire, ma relation avec Frank (McCourt). Enfin, il y a la volonté de bâtir quelque chose sur la durée. Je suis le premier à faire mon autocritique, mais j'avais aussi envie de prendre ma revanche sur tout cela », assure Longoria, qui assure donc que Frank McCourt est investi pour un projet à long terme à l'OM.

« Donner de la continuité au projet »

Le président de l'OM a ensuite répondu aux reproches sur l'instabilité globale du projet depuis quelques années, avec beaucoup de changement d'entraîneurs : « Ces critiques sont logiques, j'ai ma part de responsabilité. Mais ce sont d'abord des changements subis. Si on m'avait demandé en juin 2022 si je voulais continuer avec Jorge Sampaoli, j'aurais répondu "oui". Je le dis avec le coeur sur la table. (Il tape avec le plat de sa main.) Si on m'avait demandé en mai 2023 si je voulais continuer avec Igor Tudor, j'aurais répondu "oui". Je crois que dans le football, il faut s'adapter au jeu de ton entraîneur. Et pour avoir des bases durables, il faut donner de la continuité aux hommes, au projet. Je le répète souvent : l'Atlético de Madrid est l'exemple idéal du développement d'un club. Quand je me replace en juin 2023, je crois que j'ai eu des ambitions à très court terme, j'ai commis une erreur stratégique ». Voilà qui est clair.