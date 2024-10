Mercato - OM : La prochaine star du projet McCourt vend la mèche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Associé à l’OM depuis que Patrice Evra a affiché son envie de l’y placer cet hiver, Paul Pogba s’est confié sans détour sur cette possibilité. Et dans son discours, l’emblématique milieu de terrain de l’équipe de France semble ouvrir grand la porte à une arrivée dans le projet de Frank McCourt…

Alors que sa suspension pour dopage a été réduite et à prendra fin en mars prochain, Paul Pogba (31 ans) affiche son envie de retrouver les terrains au plus vite : « Bien sûr que j'ai envie. C'est le football, c'est quelque chose qui n'est pas fini. C'est un truc qu'on m'a enlevé. C'est le gâteau à la fraise qu'on a enlevé de la bouche alors que je n'avais "rien fait'' », confie Pogba dans un entretien accordé à L’EQUIPE.

De Zerbi provoque un problème, l’OM fait une annonce https://t.co/LAgtZYYJZl pic.twitter.com/vTb9KrStTB — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

Pogba placé à l’OM ?

Récemment interrogé au micro de RMC Sport, son grand ami Patrice Evra affichait son envie de le voir rebondir à l’OM dès cette saison : « Pourquoi pas l'OM ? Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte », a-t-il confié, alors que Pogba devrait prochainement résilier son contrat avec la Juventus Turin.

« On verra... »

Et de son côté, le principal intéressé laisse effectivement la porte ouverte à l’OM : « Je rigole parce que c’est tonton Pat' (Evra), il a dit ça en rigolant, vous le connaissez ! Je suis encore sous contrat donc ce n’est pas crédible. On ne sait pas de quoi demain sera fait, pourquoi pas jouer en Ligue 1. Je ne suis pas obligé de dire non », lâche Paul Pogba. La mèche est vendue pour son arrivée à l’OM ?