Greenwood - OM : Il craque totalement, «marre des mercenaires» !

Axel Cornic

Relancé lors de son prêt à Getafe, Mason Greenwood a décidé de poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille, avec une arrivée qui a d’ailleurs fait beaucoup réagir. Mais l’ailier anglais fait surtout parler à l’étranger et notamment en Italie, avec la Lazio qui n’a toujours pas digéré son échec lors du dernier mercato estival.

C’est sans aucun doute la recrue phare de l’été marseillais. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football anglais avant ses déboires avec la justice, Mason Greenwood a rejoint l’OM en provenance de Manchester United, contre une indemnité de 30M€. Et son impact s’est tout de suite fait ressentir, puisqu’il totalise pour le moment 5 buts en sept rencontres de Ligue 1.

Le gros coup de l’OM

L’arrivée de Greenwood à Marseille a été un petit événement, puisqu’il était lié à des nombreux clubs à travers l’Europe. C’était notamment le cas de la Lazio, qui depuis la fin du mercato a plusieurs fois assuré avoir trouvé un accord total autour des 23M€ pour l’ailier de 23 ans… avant que celui-ci ne revienne finalement sur sa décision et ferme la porte, préférant plutôt rejoindre l’OM de Roberto De Zerbi.

« Greenwood ? Nous voulons seulement ceux qui choisissent la Lazio »

En marge d’un événement à l’Universita Luiss de Rome, le président de la Lazio est revenu sur cet échec Mason Greenwood… et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas vraiment tourné la page ! « Greenwood n'est absolument pas un regret, quelqu'un qui n'accepte pas de venir dans la Lazio ne peut pas être un regret. Il va bien à Marseille, il a fait un choix et c'est très bien » a déclaré Claudio Lotito, au micro de Sky Sport Italia. « J’en ai marre des mercenaires, nous voulons seulement ceux qui choisissent la Lazio. On a déjà eu assez de mercenaires comme ça ».