Mercato : De gros transferts proposés à l’OM ?

Joueur de l'OM dans les années 70, Paulo César ne dit pas non à un retour à Marseille. Âgé aujourd'hui de 75 ans, il souhaite devenir ambassadeur du club phocéen au Brésil. Il compte bien en parler à Pablo Longoria et, par la même occasion, lui proposer quelques profils prometteurs.

Paulo César n’est resté qu’un an à Marseille (de 1974 à 1975). Mais cela a suffi à créer une véritable histoire d’amour entre le joueur brésilien et l’OM. Lors d’un entretien accordé au Journal du Dimanche, il a évoqué son souhait de retourner au sein de la cité phocéenne pour, notamment, proposer ses services à Pablo Longoria.

Longoria reçoit un appel

« J’ai 75 ans, ma compagne 71. Le voyage est long et je ne peux pas rester juste pour un week-end. Marseille, c’est ma ville, j’aimerais revoir mes amis, mes anciens coéquipiers, aller aux matchs, à la Commanderie, rencontrer les dirigeants, l’équipe. J’aimerais aussi devenir l’ambassadeur de l’OM au Brésil. Je suis prêt à en parler au président Longoria » a déclaré Paulo César.

« J’ai des idées »

Et l’ancien coéquipier de Pelé et champion du monde en 1970 a déjà quelques propositions en tête. « J’ai des idées et des bons joueurs à proposer » a-t-il lâché.