Transferts à 260M€, il veut plomber le PSG !

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, le PSG a coché plusieurs noms sur le marché, dont ceux d'Erling Haaland (Manchester City) et de Nico Williams (Athletic). Toutefois, l'écurie rouge et bleu n'est pas seul sur ces deux dossiers. En effet, le FC Barcelone serait également sur les traces d'Erling Haaland et de Nico Williams.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a perdu Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour remplacer numériquement Kylian Mbappé, le PSG a inscrit plusieurs noms sur ses tablettes. Et finalement, c'est Désiré Doué qui a signé à Paris. Malgré tout, les hautes sphères du PSG ne voudraient pas en rester-là, voulant toujours renforcer leur attaque.

Le PSG en pince pour Haaland et Williams

Alors que le marché a fermé ses portes le 30 juin, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi penserait déjà aux fenêtres de transferts de 2025. En effet, le club de la capitale ciblerait plusieurs attaquants pour étoffer l'effectif de Luis Enrique. D'une part, le PSG n'aurait pas tiré un trait sur Nico Williams. Disposant d'une clause libératoire fixée à 60M€, le crack de l'Athletic Bilbao était déjà une piste parisienne lors du dernier mercato estival. D'autre part, le PSG voudrait se jeter sur Erling Haaland. D'ailleurs, l'écurie rouge et bleu préparerait une offre d'environ 200M€ pour arracher le buteur norvégien de 24 ans à Manchester City d'après TEAM talk.

Le FC Barcelone est également sur le coup

Selon les informations de SPORT, le FC Barcelone pourrait plomber le PSG pour les transferts de Nico Williams et d'Erling Haaland. En effet, le Barça souhaiterait toujours enrôler la pépite de 22 ans, et ce, si les conditions financières de l'opération ne changent pas ; que ce soit la clause libératoire ou les exigences salariales du joueur. Mais à en croire le média ibérique, Erling Haaland serait la priorité de Joan Laporta. Même si Robert Lewandowski brille en ce début de saison, le président du Barça doit préparer sa succession à court ou moyen terme. La star polonaise ayant déjà fêté ses 36 ans. Affaire à suivre...