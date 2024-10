OM : De Zerbi arrive, un problème apparaît !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une saison poussive marquée par les passages de trois entraîneurs, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur Roberto De Zerbi pour apporter de la stabilité. Une arrivée qui a tout de suite emballé le peuple phocéen et qui porte ses fruits sur le plan comptable jusqu’à présent. L’ancien joueur Fabien Laurenti a toutefois une réserve.

Troisième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se prépare à un rendez-vous décisif et très attendu avec la réception du PSG dimanche prochain. Au sortir d’une saison ratée sur tous les plans, le club phocéen a frappé fort avec son mercato estival qui avait débuté par la nomination de Roberto De Zerbi sur le banc de touche, qui a métamorphosé l’équipe par ses principes de jeu. Le peuple phocéen est déjà emballé par ce style encore perfectible, mais certains observateurs ont des réserves. C’est le cas de Fabien Laurenti.

« La philosophie de De Zerbi crée du déséquilibre »

Natif de Marseille et passé par l’OM, l’ancien joueur affiche une réserve sur le nouvel entraîneur. « La philosophie de De Zerbi crée du déséquilibre, ouvre pas mal de portes à l’adversaire, analyse-t-il dans La Provence. Et l’équipe est en difficulté quand elle court vers son but. Même Montpellier a réussi, en première mi-temps, à se procurer plusieurs situations de contre. Sans manquer de respect à cette équipe, ça ne devrait pas arriver. »

« On savait un peu à quoi s’attendre »

« On savait un peu à quoi s’attendre, en regardant le parcours du coach. Ses équipes ont toujours encaissé beaucoup de buts, mais si c’est la condition pour en marquer autant… Ce sera plus problématique quand on croisera des clubs comme Paris. Il va falloir faire très attention, car ça peut faire mal », s’inquiète Fabien Laurenti. Une faille dont pourrait profiter Luis Enrique cinq jours après la contreperformance du PSG en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven (1-1).