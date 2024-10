OM : Le PSG va souffrir, l'énorme annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le large succès de l'OM en clôture de la 8ème journée de Ligue 1 dimanche soir face à Montpellier (5-0), le club peut prétendre arriver avec une certaine confiance à la fin de la semaine au moment d'affronter le PSG. Les Marseillais sont toujours sur le podium du championnat et à l'approche d'un énorme Classico, il y a de quoi croire à un reversement.

Dimanche soir, le choc que tout le monde attend aura lieu au Vélodrome et pour la première fois depuis un moment, beaucoup estiment que l'OM a des chances de bousculer la domination du PSG en France établie ces dernières années. La dynamique marseillaise a de quoi donner beaucoup de confiance avant ce gros duel. Pour Christophe Dugarry, une victoire est plus qu'envisageable.

PSG - OM : Un gros défi attend Luis Enrique https://t.co/hN4pmgbAOw pic.twitter.com/IzRtTRIeXL — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

« Je m’attends à ce que Marseille fasse beaucoup de mal au PSG »

Ancien attaquant à grande renommée, Christophe Dugarry fait partie de ceux qui pensent que l'OM a de quoi gêner sérieusement le PSG. « Je trouve que ça serait une terrible désillusion si Marseille n’était pas capable de répondre à ce Paris Saint-Germain là. On a parlé des joueurs, on a parlé du recrutement, on a parlé de l’investissement de l’actionnaire, tous les voyants sont au vert. Moi, je m’attends à ce que Marseille fasse beaucoup, beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. Gagner, on sait tous ce qu’est le football, et un coup de sifflet de l’arbitre ou une erreur défensive… On ne sait pas ce qu’il peut se passer. Mais moi, j’attends que Marseille pose énormément, énormément de problèmes. Je ne m’attends pas à autre chose, je ne m’attends pas au fait de se rapprocher (du PSG). Non, ça y est. Il faut y aller » déclare-t-il dans l'émission Rothen s'enflamme.

De Zerbi attendu au tournant

Après une saison difficile, l'OM a retrouvé le bon rythme grâce à un mercato de folie, lancé par l'arrivée de Roberto De Zerbi en juin dernier. L'Italien a clairement les moyens pour venir à bout d'un PSG. « Comme je disais en début de saison, il faut être capable de rêver. Il faut que ces joueurs de l’Olympique de Marseille soient capables de tous jouer à 120% car ça sera la seule solution pour bouger ce Paris Saint-Germain qui parait quand même habité d’un tel manque de confiance en son collectif. Ce sera un match difficile, c’est globalement certain. Mais je veux aussi découvrir quelle tactique sera mise en place par le coach qui a une renommée et qui est un coach de qualité » poursuit-il.