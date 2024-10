OM : De Zerbi alerté, la solution trouvée pour renverser le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM, un choc qui pourrait confirmer les ambitions marseillaises, alors que l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi a trois points de retard sur le leader parisien. Interrogé par La Provence, l’ancien joueur Fabien Laurenti dévoile les deux éléments-clés du Classique.

L’OM s’apprête à disputer une rencontre décisive de sa saison. Comme chaque année, la réception du PSG est un événement pour le club phocéen, mais ce Classique a cette fois-ci une saveur particulière alors que les ambitions ont été revues à la hausse après la nomination de Roberto De Zerbi et le recrutement de plusieurs joueurs clés à l’instar d’Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Höjbjerg. Fabien Laurenti se montre toutefois inquiet en pointant du doigt une faille dans le style De Zerbi.

« Ses équipes ont toujours encaissé beaucoup de buts »

« La philosophie de De Zerbi crée du déséquilibre, ouvre pas mal de portes à l’adversaire. Et l’équipe est en difficulté quand elle court vers son but. Même Montpellier a réussi, en première mi-temps, à se procurer plusieurs situations de contre. Sans manquer de respect à cette équipe, ça ne devrait pas arriver, explique l’ancien joueur de l’OM, interrogé par La Provence. On savait un peu à quoi s’attendre, en regardant le parcours du coach. Ses équipes ont toujours encaissé beaucoup de buts, mais si c’est la condition pour en marquer autant… Ce sera plus problématique quand on croisera des clubs comme Paris. Il va falloir faire très attention, car ça peut faire mal. »

« Joao Neves, Vitinha et Zaïre-Emery, tout part d’eux »

Selon lui, la bataille dans l’entrejeu sera déterminante : « Il va falloir mettre la pression au milieu, sur les chefs d’orchestre Joao Neves, Vitinha et Zaïre-Emery. Tout part d’eux. Il faut éviter qu’ils touchent les dangers numéro 1 du PSG, Barcola et Dembélé sur les ailes. Malheureusement, ce sont les secteurs où l’on est le plus fragile, poursuit Fabien Laurenti. Si Greenwood à droite, qui est un peu fainéant d’habitude, Rowe ou Luis Henrique, à gauche, ne font pas les efforts pour suivre Nuno Mendes et Hakimi, ça va être impossible de gérer les situations de 2 contre 1. Ce sera aussi à Roberto De Zerbi de trouver la solution. (…) Je suis convaincu qu’il va jouer son jeu, encore plus à la maison. L’OM devra avancer sur Paris, ne pas laisser le PSG s’installer, sinon ce sera cuit. Pour soulager sa défense, le coach a un sacré atout dans sa manche. Si Hojbjerg persiste en sentinelle, il va faire parler sa science, sans parler de Rabiot qui a le coffre et fera les efforts pour tout compenser, apporter le surnombre en derrière. On en a déjà eu un aperçu à Montpellier. Je pense que ce seront les deux éléments-clés de ce match. »