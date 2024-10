OM : «Put**n de m**de», un champion du monde disjoncte en direct !

Arnaud De Kanel

La rencontre entre l'OM et le PSG a connu un fait de jeu majeur. En effet, Amine Harit a écopé d'un carton rouge au bout de 20 minutes. Une décision sévère selon les Marseillais et qui a également agacé un ancien de la maison. Adil Rami, champion du monde avec la France en 2018, a fait part de son mécontentement en live sur Twitch.

L'OM est passé à côté de son match face au PSG dimanche soir. Très vite réduits à 10 après l'expulsion d'Amine Harit, les hommes de Roberto De Zerbi ont totalement sombré. Et ce carton rouge fait les gros titres ce lundi matin.

OM - PSG : De Zerbi pousse un coup de gueule ! https://t.co/Tjr77pqVZV pic.twitter.com/QFjZKKRMxu — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

«Je ne vais pas en parler»

Après la rencontre, Roberto De Zerbi était agacé au moment d'évoquer le sujet. « En ce qui concerne l'arbitre et le rouge, je ne vais pas en parler. C'est à vous de juger. S'il l'a expulsé car il a vu les traces sur les côtes, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment insensé. Quand il y a un coup de tête et un s'ouvre le crâne, il va expulser l'autre ? Ce n'est pas ça le football. Mais je ne veux pas parler de cela, je ne veux pas insister au risque d'être sanctionné, c'est à vous de juger », a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse. En live sur Twitch, Adil Rami s'est emporté au sujet de François Letexier, l'arbitre de ce Clasico.

«Vous savez ce que je pense de Monsieur Letexier»

« Le carton rouge, il est très, très, très sévère. En plus Amine Harit le dit qu’il ne le voit pas arriver, il cherche à contrôler, c’est ce qu’il lui explique. Vous savez ce que je pense de Monsieur Letexier, je n’ai même pas besoin de le dire. Il est capable de me suspendre même chez moi sur FC 25. Ce mec-là, même si je lui sors deux, trois mots gentils, il est capable de me suspendre ici. Putain de merde », a lâché le champion du monde 2018.