OM - PSG : Un fiasco historique pour les Marseillais !

À l’occasion de la réception du PSG dimanche soir, l’OM voulait prouver que l’écart de niveau entre les deux formations s’était réduit et pouvoir assumer ses ambitions de titre. Ce qui ne s’est pas vraiment passé comme Roberto De Zerbi et les siens l’espéraient. En plus d’avoir été menés 0-3 à la pause sur sa pelouse, une première dans l’histoire des Classiques, les Olympiens sont désormais l’équipe à avoir le plus perdu face au Paris version QSI.

L’OM va pouvoir revoir ses ambitions à la baisse. Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi n’a pas caché son envie de remettre Marseille tout en haut du classement et lui permettre de jouer les premiers rôles en championnat, ce qui visiblement demandera encore du temps. Les Olympiens ont été surclassés par le PSG dimanche soir au Stade Vélodrome (0-3), en clôture de la neuvième journée de Ligue 1.

Polémique : L’OM «met en danger» un joueur du PSG, il sort du silence https://t.co/CBA7X9UcAw pic.twitter.com/WGZve9iar3 — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

L’OM n’a pas existé

Largement dominateur en début de match, le PSG a logiquement ouvert le score par l’intermédiaire de Joao Neves dès la septième minute de jeu. Pour ne rien arranger à sa mauvaise entame, l’OM a en plus été réduit à 10 après l’expulsion d’Amine Harit à la vingtième minute, pour un pied haut sur Marquinhos. Les Parisiens ont ensuite déroulé et aggravé le score juste avant la mi-temps grâce à Bradley Barcola. Le PSG menait donc déjà par trois buts d’écart à la pause en terres marseillaises, ce qui n’était jamais arrivé auparavant.

Une déroute historique à bien des égards

En effet, comme indiqué par Opta, c’est la première fois que le club de la capitale compte trois buts d’avance sur l’OM à la mi-temps d’un match au Stade Vélodrome toutes compétitions confondues dans l’histoire des Classiques. Autre statistique peu flatteuse pour le club marseillais révélée par Stats Foot, il est désormais la victime favorite du PSG sous l’ère QSI. Depuis le rachat du Qatar, Marseille s’est incliné 20 fois face à Paris en Ligue 1, soit une fois de plus que le FC Nantes et le MHSC, deuxièmes de ce classement.