XV de France : Galthié va récupérer «l’un des meilleurs au monde»

Fabien Galthié peut s'appuyer sur une génération dorée pour mener le XV de France vers la gloire. Durant cette tournée de novembre, le sélectionneur tricolore pourra compter sur Antoine Dupont, de retour après une pige chez les septistes, mais aussi sur Damian Penaud, considéré comme l'un des meilleurs au monde à son poste.

Ce lundi, Fabien Galthié a enregistré les forfaits de Régis Montagne et de Joshua Brennan pour la rencontre face au Japon ce samedi. Mais, excepté Romain Ntamack, les cadres sont bien présents. Médaillé d’or lors des derniers JO, Antoine Dupont retrouve le groupe bleu. Le joueur du Stade Toulousain va retrouver la lumière dans un groupe qui ne manque pas de talent. Lui-même grand espoir du rugby français, Louis Bielle-Biarrey a souligné l’incroyable talent de Damian Penaud.

XV de France : Galthié évoque une tension dans le vestiaire ! https://t.co/cWd8XumlwH pic.twitter.com/gXesySLjpK — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

Penaud reçoit un hommage appuyé

« J'essaie de prendre exemple sur lui. Il est toujours bien placé au bon moment, et il marque plein d'essais (36 en 53 sélections). On dit toujours qu'il a le bon rebond mais ce n'est pas possible que ça ne soit que de la chance. Sur le profil d'ailier-finissseur, c'est l'un des meilleurs au monde. Évidemment que je dois m'inspirer de lui. Il n'est vraiment pas stressé. Il ne se fait pas de noeuds au cerveau. C'est une vraie qualité. On a parfois l'impression qu'il va à deux à l'heure mais il est capable de te planter trois essais par match » a confié le jeune joueur de l’Union Bordeaux-Bègles à L’Equipe.

« J'essaie toujours d'observer les autres »

Agé de 21 ans, il veut prendre exemple sur son aîné pour encore progresser. « Damian n'est pas celui qui s'entraîne le plus. Il se concentre vraiment sur les matches. En tout cas, j'essaie toujours d'observer les autres pour m'inspirer et l'intégrer à mon jeu. Ça m'arrive aussi devant les matches de Cheslin Kolbe, il a cette capacité à éliminer un défenseur dans une cabine téléphonique » a déclaré Bielle-Biarrey.