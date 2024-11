Départ de Mbappé : Le PSG a trouvé sa nouvelle star ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG est orphelin de Kylian Mbappé depuis l’été dernier et a donc perdu son meilleur élément offensif. Un départ qui a permis à Bradley Barcola de prendre beaucoup plus d’importance dans le secteur offensif parisien, mais l’attaquant français ne semble pas trop à l’aise avec l’idée d’endosser ce statut de nouvelle star du PSG après Mbappé.

Actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 réalisations en 10 matchs avec le PSG, Bradley Barcola (22 ans) semble avoir changé de dimension cette saison. Certains y voient un lien de cause à effet avec le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, qui aurait donc libéré Barcola et l’inciterait à prendre davantage d’initiatives sur le front de l’attaque du PSG. Suffisant pour lui décerner le statut de nouvelle star du projet QSI ?

« Je veux simplement être le meilleur »

Barcola a évoqué le sujet avec une certaine gêne dans les colonnes du Parisien : « La nouvelle icône du PSG après le départ de Mbappé ? Franchement, je ne sais pas. Je me donne à fond pour Paris mais être une icône, je n’y pense pas. Je veux simplement être le meilleur, le plus régulier possible », indique l’attaquant du PSG.

« Ça peut jouer sur ton ego »

« L’engouement autour de moi ? Franchement, je n’y fais pas attention. Qu’on parle de moi en bien ou en mal, j’essaie de faire les mêmes choses qu’avant. Je m’entraîne tous les jours, ce n’est pas pour écouter les gens dire "t’es le meilleur" ou "t’es le plus nul". Qu’on dise que t’es le plus fort, ça peut jouer sur ton ego et ça ne m’intéresse pas », poursuit Barcola. Voilà qui est clair.