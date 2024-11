Mercato - OM : Benatia sort du silence pour Paul Pogba !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis l'arrivée d'Adrien Rabiot au mercato, tout semble désormais possible du côté de l'OM. Et si la prochaine star du club phocéen se nommait... Paul Pogba ? Cela fait maintenant quelques jours que ça s'emballe sur la Canebière à propos d'une possible arrivée de l'actuel joueur de la Juventus. Face à tout ce qui peut se dire concernant Pogba, Mehdi Benatia, conseiller sportif de l'OM, a pris la parole ce lundi pour faire le point.

Sa suspension pour dopage ayant été réduite, Paul Pogba pourra rejouer d'ici quelques mois. Cela ne devrait toutefois pas être avec la Juventus, avec qui il est encore sous contrat actuellement. Mais où La Pioche va-t-elle relancer sa carrière ? Les rumeurs l'annoncent notamment du côté de l'OM. Tout est parti de Patrice Evra, qui avait tout d'abord lâché : « Je vais appeler Mehdi Benatia pour qu'il appelle car les portes sont ouvertes. Il a joué avec lui ». L'ex-joueur de l'OM en avait ensuite remis une couche sur Pogba à Marseille, assurant : « Ce que j’ai dit, c’est que j’aimerais que Paul aille signer à Marseille. J’ai parlé à Medhi (Benatia), j’ai dit : "Essayez de faire quelque chose". Si j’ai parlé à Benatia ? Bien sûr, je ne vais pas mentir. Je veux qu’il signe à l’Olympique de Marseille, bien sûr que j’ai parlé à Medhi. J’ai dit que s’il y avait un coup à faire, n’hésitez pas. Mais Paul est sous contrat avec la Juventus. Ce qu’il m’a répondu ? Bien sûr qu’il adorerait avoir Paul Pogba à Marseille ».

« Pogba est un joueur de la Juventus »

Quid de la version de Mehdi Benatia à propos de Paul Pogba ? La question lui a été posée ce lundi par Tuttosport. Le média italien a ainsi interrogé le conseiller sportif de l'OM en ce qui concerne cet appel de Patric Evra pour La Pioche et Benatia a alors répondu : « Evra m'a-t-il appelé pour Pogba ? Pat et Paul sont des amis... Pogba est un joueur de la Juventus, je ne me permets pas de commenter. Sur le plan humain, je suis heureux que sa suspension ait été réduite et qu'il puisse revenir à joue bientôt ».

« Aujourd'hui, j'ai un contrat »

De son côté, à propos des rumeurs l'envoyant à l'OM, Paul Pogba faisait savoir il y a quelques jours encore : « Je vais te dire la vérité, ce n’est pas la première fois qu’on parle de moi dans des clubs. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, de un. De deux, aujourd’hui, j’ai un contrat. Je respecte ça. Ça fait toujours plaisir d’entendre des fans de Marseille ou des fans de Paris dire « viens, on te veut, on aurait une équipe de fou ». C’est sûr ça fait plaisir, mais aujourd’hui, j’ai un contrat. On ne sait pas de quoi est fait demain, mais aujourd’hui, ce n’est pas dans mes pensées. C’est possible mais pas d’actualité ? La porte n’est pas fermée comme quand je suis parti à la Juventus ou à Manchester. Mais aujourd’hui, je n’y pense même pas ».