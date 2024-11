Mercato - PSG : Le Qatar aidé par un coach qu’il a viré !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dirigé par Laurent Blanc du côté de l’OL juste avant d’être transféré au PSG lors du mercato estival 2023, Bradley Barcola a d’ailleurs eu l’occasion d’échanger sur ce choix de carrière avec l’entraîneur français qui l’a conseillé sur cette destination. Une révélation surprenante quand on sait que Blanc avait été viré par les dirigeants qataris du PSG quelques années auparavant.

Passé par le PSG entre 2012 et 2016, Laurent Blanc avait été viré à la surprise générale puisque les hautes instances du club depuis Doha, au Qatar, avaient finalement décidé de s’en séparer après l’avoir initialement prolongé. Quelques années plus tard, le coach français faisait son grand retour en France du côté de l’OL, où il a notamment dirigé Bradley Barcola pendant quelques mois. Et il a eu l’occasion d’échanger avec lui sur son transfert au PSG…

« Blanc m’avait prévenu... »

Dans un entretien accordé au Parisien Bradley Barcola évoque sa discussion avec Laurent Blanc sur le PSG : « J’avais parlé avec le coach avant de venir et il m’avait prévenu que ce serait différent. Mon ancien entraîneur à Lyon, Laurent Blanc, m’avait alerté lui aussi : dans un club comme le PSG, il ne faut pas se cacher, il faut prouver tout de suite. Dès mon arrivée, j’ai essayé de montrer que je pouvais apporter. Si un geste peut aider l’équipe, je le fais. Je ne me pose pas de question », indique l’attaquant du PSG. En clair, Laurent Blanc semble avoir indirectement rendu service à ses anciens dirigeants en conseillant Barcola.

« Le bon choix de signer ici »

« J’étais persuadé que c’était le bon choix de signer ici mais je ne savais pas que ça allait provoquer tout cela, et être meilleur buteur du championnat n’est pas mon objectif prioritaire. J’essaie de marquer le plus de buts, de faire des passes décisives. Mais mon objectif c’est remporter des titres. Je veux tout gagner », poursuit Barcola sur son choix d’atterrir au PSG.