OM : «Un génie» est arrivé au mercato

Cet été, l'OM s'est offert un nouvel entraîneur et pas n'importe lequel. En effet, le club phocéen a réussi à faire signer Roberto De Zerbi pour 3 saisons. Arrivé à Marseille, l'Italien n'aura pas mis longtemps avant de se faire adopter. Tout le monde est déjà sous le charme de De Zerbi à l'OM et ce n'est pas Mehdi Benatia qui dira le contraire.

Ayant annoncé son départ de Brighton, Roberto De Zerbi était promis aux plus grands clubs européens. C'est finalement... à l'OM que l'entraîneur italien a signé et ce pour 3 saisons. Malgré l'absence de Coupe d'Europe à Marseille, De Zerbi a été convaincu par le discours de Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

Benatia sous le charme de De Zerbi

Conseiller sportif de l'OM, Mehdi Benatia ne dit d'ailleurs que du bien de Roberto De Zerbi. Ça a été le cas ce lundi dans un entretien accordé à Tuttosport. Le Marocain a ainsi fait savoir à propos de l'entraîneur de l'OM : « L'OM parle beaucoup italien ? C'est vrai, nous avons De Zerbi sur le banc qui est un génie ».

« C'est un perfectionniste »

Mais qu'est-ce qui fait dire à Mehdi Benatia que Roberto De Zerbi est un génie ? Le dirigeant de l'OM a alors expliqué : « Pour sa façon de travailler, pour la façon dont il interprète le football, pour la passion qu'il y met. Il aime ses joueurs et donne tout, c'est un perfectionniste ».