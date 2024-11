Rabiot : La grande annonce de l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'OM aura donc terminé son mercato en beauté avec la signature d'Adrien Rabiot. Libre suite à la fin de son contrat avec la Juventus, le joueur formé au PSG a décidé de s'engager avec le club phocéen malgré d'autres prétendants. Alors qu'il n'était pas à 100% physiquement à son arrivée à l'OM, Rabiot est en train de se refaire physiquement.

Titulaire avec l'équipe de France pour la demi-finale de l'Euro face à l'Espagne le 9 juillet dernier, Adrien Rabiot a ensuite mis de longues semaines avant de retrouver la compétition. Et pour cause... Libre après avoir quitté la Juventus, le milieu de terrain a pris tout son temps avant de s'engager. Les rumeurs ont été nombreuses, mais la signature de Rabiot a été longue à se dessiner. Ce n'est finalement que le 15 septembre dernier que l'OM officialisait un accord de principe avec Rabiot.

« Il retrouve petit à petit sa condition »

Si Adrien Rabiot a travaillé de son côté pour rester en forme physique, il était toutefois loin d'être à 100% au moment de signer à l'OM. L'est-il aujourd'hui ? Ce ne serait toujours pas le cas, mais ça irait en s'améliorant pour le joueur de Roberto De Zerbi. En effet, dans des propos accordés à Tuttosport, Mehdi Benatia, conseiller sportif de l'OM, a fait savoir à propos de Rabiot : « Comment va Rabiot ? Il retrouve petit à petit sa condition et sa continuité. On compte beaucoup sur lui, il s'amuse aussi avec De Zerbi ».

« Personnellement ça va »

Ce dimanche soir, Adrien Rabiot était d'ailleurs titulaire avec l'OM pour affronter le FC Nantes. Suite à cette rencontre, le joueur de Roberto De Zerbi s'est exprimé sur sa condition physique actuelle, faisant alors savoir : « Personnellement ça va, je retrouve mes jambes petit à petit, je suis content d'enchaîner 90 minutes encore ce soir. (...) Il y a des réadaptations et on le disait avec le coach, on a pas mal de joueurs qui viennent de championnats étrangers, de jeunes joueurs qui doivent s'adapter. Le coach a aussi connu autre chose et ne s'attendait pas forcément à ça en Ligue 1. On a pas mal de choses à travailler, pas mal de détails à améliorer, mais quand on met tout ça bout à bout, on voit qu'on est deuxièmes. Avec tout ce qu'il reste à faire, c'est une très bonne chose ».