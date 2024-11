XV de France : Un retour surréaliste est réclamé !

Jean de Teyssière

À Mendoza, une ville située en Argentine, Oscar Jegou et Hugo Auradou sont accusés de viol par une femme, après une soirée arrosée en boîte de nuit. Après avoir été incarcérés, les deux hommes ont finalement pu rejoindre la France, et ils ont même retrouvé les terrains, alors que le procès pour non-lieu n’a pas encore débuté. La prestation de Jegou face au Stade français a été remarquée de tous, au point que son retour en équipe de France est déjà évoqué.

Florian Grill, le président de la FFR et Fabien Galthié, le sélectionneur, ont été très clair sur la question de la réintroduction d’Oscar Jegou et Hugo Auradou au sein du XV de France : il faut que l’affaire de viol se conclue sur un non-lieu. Pour le moment, ce n’est pas encore le cas et les deux joueurs devront patienter pour retrouver le maillot tricolore.

XV de France : Antoine Dupont de retour pour briser une malédiction ? https://t.co/HCCExM5bOt pic.twitter.com/Q5Auqt5Bwd — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

«C’est un super joueur»

Donnacha Ryan, l’entraîneur des avants de La Rochelle était aux anges après la prestation aboutie d’Oscar Jegou, dans des propos rapportés par Midi Olympique : « Si je m'attendais à ce qu'il tienne 80 minutes? Aucun problème ! Il est léger, mais son cœur, lui… Quel match ! C'est un super joueur. Mais ce n'est pas une surprise car on est des privilégiés de le voir évoluer chaque jour. Il est très lucide. Les trois dernières semaines, il était très motivé, très efficace sur ses qualités à l'entrainement. Son travail en muscu était évident vu ses impacts sur le terrain. C'est tout sauf un hasard s'il a marqué un essai. »

«Il ne va pas être loin de retrouver l’équipe de France»

Dillyn Leyds, capitaine de La Rochelle a même fait un aveu qui ne dépend pas que du bon vouloir de Fabien Galthié : « Il est énorme. On est très fiers de lui. Il était dans le dur ces deux, trois derniers mois mais on était toujours derrière lui. Il doit être fier de sa performance. S'il continue comme ça, il ne va pas être loin de retrouver l'équipe de France. Je l'espère pour lui. »