Un fiasco à 30M€ est annoncé à l'OM !

Après la déroute marseillaise face au PSG le 27 octobre dernier (3-0), Elye Wahi n'a pas disputé la moindre minute contre le FC Nantes dimanche soir. Neal Maupay a été aligné à la pointe de l'attaque de l'OM et a marqué son deuxième but de la saison. Pour Eric Di Meco, Maupay est meilleur que la recrue estivale à 30M€ de l'Olympique de Marseille.

Pierre-Emerick Aubameyang a quitté l'OM après seulement une saison passée dans la cité phocéenne. Le temps pour l'ancien buteur d'Arsenal et du Borussia Dortmund d'inscrire 30 buts et de délivrer 11 passes décisives. Afin de combler le vide laissé par l'attaquant gabonais, la direction de l'Olympique de Marseille a un temps ciblé Eddie Nketiah avant de jeter l'éponge en raison des demandes d'Arsenal concernant une indemnité de transfert d'au moins 30M€.

«Je disais Maupay en pointe parce qu'il n'y a pas match»

Finalement, l'OM a déposé 30M€ sur la table du RC Lens pour le transfert d'Elye Wahi. En 8 apparitions avec l'Olympique de Marseille, l'attaquant espoir français de 21 ans n'a trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises. Ce qui ne choque pas Eric Di Meco, bien au contraire. « Je défendais De Zerbi en disant qu'il n'avait pas son équipe type en début de saison. Quand on me demandait ce que c'était, je disais Maupay en pointe parce qu'il n'y a pas match ».

«On sait qu'il a ça et que c'est supérieur à Wahi »

Sur les ondes de RMC pour l'émission Rothen s'enflamme lundi soir, l'ancien défenseur de l'OM estime de par son analyse que les 30M€ investis sur Elye Wahi ne porteront pas leurs fruits tant Neal Maupay lui est supérieur. « Et depuis le début de la saison, je le sais. Son premier match alors qu'il venait à peine d'arriver, tu voyais sa manière de garder le ballon, de venir le chercher dans les pieds, d'éliminer, d'être dans la surface. On sait qu'il a ça et que c'est supérieur à Wahi ».