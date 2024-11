Mercato - OM : L'annonce qui va faire jubiler Benatia !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille a bouclé pas moins de douze recrues pendant le mercato estival. Pierre-Emile Hojbjerg a été l'un des renforts sur lequel Medhi Benatia a rudement travaillé. L'international danois de 29 ans a transfiguré le milieu de terrain d'un club dont il est fier de porter les couleurs.

Medhi Benatia a pris les rênes de la section sportive de l'OM en l'espace de quelques mois seulement après être devenu conseiller sportif en novembre 2023. L'ancien joueur passé par le centre de formation du club marseillais a été très occupé en période de mercato avec le président Pablo Longoria.

«Je suis fier de l’équipe pour s'être remis la tête à l’endroit»

Pierre-Emile Hojbjerg a notamment déposé ses valises à Marseille pendant le mercato estival par le biais d'un prêt avec option d'achat en provenance de Tottenham. Le nouveau patron de l'entrejeu de l'OM n'a pas boudé son plaisir d'arborer la tunique olympienne après la victoire des hommes de Roberto De Zerbi sur la pelouse du FC Nantes dimanche soir. « Magnifique. C’était un match très intense. Félicitations à Nantes pour avoir fait un bon match et pour nous avoir rendu le match compliqué. Je suis fier de l’équipe pour s'être remis la tête à l’endroit et pour le travail accompli cette semaine, on a voulu assumer le match et prendre la victoire comme on voulait ».

«C’est une fierté d’être dans cette équipe»

Au micro de DAZN, Pierre-Emile Hojbjerg a même évoqué une certaine fierté de représenter les couleurs de l'OM. « On prend des risques dans notre jeu et des responsabilités. Parfois, ça part dans notre dos, mais on doit encore améliorer des choses. L’attitude et la manière dont on s’est battus, c’est une fierté d’être dans cette équipe. Porter ce maillot en France et être suivi à travers le pays, c’est une grande chance ».