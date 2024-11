«Il saignait de partout» : L’incroyable histoire de Boudjellal avec P. Diddy !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la FFR souhaite fortement limiter les troisièmes mi-temps après les scandales de l’été, avec notamment l’affaire Jegou-Auradou en Argentine, Mourad Boudjellal s’est remémoré un improbable souvenir du temps de son passage à la tête du RC Toulon, impliquant P.Daddy, aujourd’hui au cœur d’un énorme scandale aux États-Unis.

Le sujet des troisièmes mi-temps fait réagir depuis les scandales de l’été au XV de France. Après l’affaire Jégou-Auradou et les propos racistes de Melvyn Jaminet, Florian Grill, président de la FFR, a récemment affiché sa volonté de limiter les soirées festives après les matches, une pratique commune dans le monde du rugby. C’est dans ce contexte que Mourad Boudjellal a révélé une histoire surréaliste survenue en boîte de nuit du temps de son passage au RCT... impliquant Puff Daddy.

« Un de mes joueurs, pour impressionner la sécurité de Puff Daddy a pris un verre et se l’est cassé sur le front »

« Tout le monde se pose la question de savoir ce qu’il se passe durant les troisièmes mi-temps. J’en ai connu quelques-unes de troisièmes mi-temps, mais j’en ai surtout subi ! Je m’en rappelle d’une, il y a plus d’une dizaine d’années, s’est souvenu l’ancien président toulonnais, rapporté par Blog-RCT. Un soir, on me dit que des joueurs du RCT sont à Saint-Tropez. Problème : Puff Daddy était au carré VIP et que les joueurs voulaient aller dans le carré VIP, mais la sécurité de Puff Daddy ne veut pas que les joueurs du RCT aillent dans le carré VIP. Mais un de mes joueurs, pour impressionner la sécurité de Puff Daddy a pris un verre et se l’est cassé sur le front. Donc il saignait de partout ! »

« Des joueurs du RCT, des barraques, face à la sécurité de Puff Daddy, des barraques aussi »

« Imaginez la scène : des joueurs du RCT, des barraques, face à la sécurité de Puff Daddy, des barraques aussi. Ce sont des Américains et ils ne connaissent pas trop le rugby. Ils se demandent d’où sortent ces phénomènes qui se cassent des verres sur la tête, poursuit Boudjellal. Finalement, le patron de la boîte réussit à réunir tout le monde dehors, il échappe à l’échauffourée même si ça se bouscule un peu et Puff Daddy a pu rester seul dans le carré VIP. Mais ça, c’était avant ! Aujourd’hui, tu rentres dans la boîte, Puff Daddy est dans le carré VIP. Tu rentres, tu dégages la sécurité, tu chopes Puff Daddy, tu lui mets un grand coup de pied et tu lui dis de dégager ! Et surtout, tu éloignes les enfants ! » Incarcéré depuis le 16 septembre dernier, la star américaine est en effet au cœur d’un scandale en faisant l’objet d’une enquête fédérale pour trafic sexuel, prostitution forcée ou encore séquestration.