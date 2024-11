XV de France : Antoine Dupont victime d'un bizutage

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette tournée automnale du XV de France face au Japon, l’Argentine et la Nouvelle-Zélande sera donc l’occasion de revoir Antoine Dupont avec les Bleus. En effet, ces derniers mois, le joueur du Stade Toulousain s’était concentré sur le rugby à 7 pour les Jeux Olympiques. La médaille d’or désormais autour du cou, Dupont retrouve le groupe de Fabien Galthié et l’accueil a visiblement été sympa.

Après l’échec en Coupe du monde en 2023, Antoine Dupont avait décidé de se lancer dans la course à la médaille d’or olympique. Pour cela, ces derniers mois, il avait donc mis de côté le XV de France pour se concentrer sur l’équipe de France de rugby à 7. Une pause désormais terminée pour Dupont. En effet, à l’occasion de la tournée automnale des Bleus, le joueur du Stade Toulousain a retrouvé le groupe de Fabien Galthié et sera donc de la partie pour affronter le Japon, l’Argentine ainsi que la Nouvelle-Zélande.

Rugby - Mercato : La grande annonce d'Antoine Dupont sur son avenir https://t.co/dOgPRAtZI5 pic.twitter.com/zeweBUOQ7P — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« J’ai juste eu le droit à un très léger bizutage à mon retour »

Absent depuis plusieurs mois, Antoine Dupont a retrouvé donc le XV de France. Dans un entretien accordé à Midi Olympique, le joueur du Stade Toulousain a d’ailleurs fait savoir à propos de ce retour en sélection : « Ça s’est bien passé… J’ai juste eu le droit à un très léger bizutage à mon retour : ils m’ont fait faire le cri de guerre à la fin du premier entraînement. […] Je n’étais pas parti depuis dix ans, non plus. Je ne me suis pas senti perdu ».

Dupont et les prochains adversaires du XV de France

Antoine Dupont s’est ensuite confié sur les rendez-vous qui attendent le XV de France. Concernant le Japon, il a confié : « C’est une équipe qui porte beaucoup le ballon, qui a un rythme de jeu très rapide et possède aussi de grosses individualités, parmi lesquelles des joueurs des îles complétant bien l’effectif. […] On sait qu’au niveau international, on n’a pas le droit de se relâcher. Il n’y aura pas plus piégeux que ce match, si on ne l’aborde pas de la meilleure des manières. Il faudra donc que l’on montre notre plus beau visage, au Stade de France ». Evoquant aussi ses 3 matchs contre la Nouvelle-Zélande, Dupont a lâché : « Le premier, on l’avait perdu. Nous avions en revanche remporté les deux matchs suivants, au Stade de France. Sur la rencontre de 2021, la relance de Romain Ntamack depuis l’en-but reste évidemment un moment fort. L’ambiance était assez incroyable à Saint-Denis, ce soir-là. Ce succès avait pour nous été fondateur. Derrière, il y avait d’ailleurs eu un grand chelem ».