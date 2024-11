XV de France : Galthié prend une décision historique et s’explique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fabien Galthié a communiqué ce jeudi matin la composition du XV de France pour la rencontre face au Japon qui se jouera samedi, au Stade de France. Et le manager des Bleus a opté pour un choix historique puisque pour la première fois de son mandat, il a décidé de laisser Gaël Fickou sur le banc pour le coup d’envoi.

Du haut de ses 90 sélections, Gaël Fickou (30 ans) est une figure importante du XV de France, et Fabien Galthié ne s’y trompe pas. Depuis sa nomination au poste de sélectionneur en 2019, il a constamment titularisé le joueur du Racing 92 lorsque ce dernier était disponible. Mais pour la prochaine rencontre du XV de France face au Japon (samedi 21h au Stade de France), Galthié a décidé de laisser Fickou sur le banc. Une grande première, et il s’en est expliqué ce jeudi en conférence de presse au moment de communiquer sa composition d’équipe.

« Ce n’est pas un déclassement »

« J’ai toujours été clair : il n’y a pas de zone de confort en équipe de France. Si Gaël a toujours été titulaire, c’est qu’il le méritait. Ce n’était pas un cadeau. Et s’il est encore avec nous, c’est qu’il le mérite encore. Être sur le banc des remplaçants de l’équipe de France, ce n’est pas un déclassement […] Et puis Gaël a joué les huit premières journées de Top 14, huit fois titulaire… Heureusement, il a eu deux mois de régénération car il n’était pas en Argentine. C’est un constat. Notre vision, nous la partageons avec les joueurs. Quand on sort un joueur du groupe, surtout de cette manière-là, ça me gêne un peu », indique Fabien Galthié.

Galthié et son « admiration » pour Fickou

« Mais je veux dire aussi toute l’admiration que j’ai pour Gaël, sur la façon dont il maintient, après 90 sélections, un tel état de performance dans le championnat de France et au niveau international. Même constat pour Charles Ollivon ou Romain Taofifénua. Nous avons un grand respect pour tous ces joueurs. Nous comptons sur eux et ils le savent. Ils vont revenir », poursuit le sélectionneur du XV de France.